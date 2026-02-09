El MACA se llena de música contemporánea con una nueva edición de SoniArt

SoniArt - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), en colaboración con la Asociación Cultural Música de Hoy, presenta una nueva edición de SoniArt, un ciclo de conciertos dedicado a la música compuesta en la última década del siglo XX y en el siglo XXI, con diversas formas de interpretación de los músicos actuales. A lo largo de 2026 se celebrará la sexta edición del ciclo con seis conciertos y con más actividades paralelas.

SoniArt invita a todas las personas interesadas en la creación musical contemporánea a descubrir los universos sonoros de los compositores participantes. Esta sexta edición comenzará el próximo domingo 15 de febrero a las 18.00 horas con la compositora Marisa Manchado, según detalla el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

A partir de las distintas sensibilidades y formas de entender la música contemporánea, el ciclo reúne a destacadas figuras del panorama compositivo e interpretativo actual. Se trata de un ámbito creativo experimental, "con un programa pensado para mostrar la diversidad de enfoques, momentos y miradas de la creación sonora contemporánea", de acuerdo con el consistorio.

Como parte esencial del proyecto, se mantienen las actividades paralelas a los conciertos con el fin de acercar la música contemporánea a públicos diversos. Entre ellas, las entrevistas abiertas al público, protagonizadas por los artistas invitados y difundidas a través del canal de YouTube de Lumina Ensemble, que permiten conocer tanto al creador como a la persona que lo impulsa. Asimismo, los ensayos continuarán siendo de acceso público para una visión directa del proceso de preparación y producción de un concierto.

Como novedad de esta edición, se llevará a cabo una acción didáctica y de promoción dirigida al alumnado del Conservatorio Profesional de Música Guitarrista José Tomás de Alicante. Esta iniciativa busca "fomentar nuevas estéticas y estimular la creación artística entre las nuevas generaciones de músicos".

Esta acción, dirigida y desarrollada por el compositor Carlos Izquierdo y Lumina Ensemble, se presentará en el concierto de clausura del ciclo y contará con la participación activa del alumnado.