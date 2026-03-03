Macaco, Zzoilo, Ladilla Rusa o León Benavente llenarán de "buen rollo" Quart de Poblet en el GermanorFest

Sergio Franco, responsable de Los Abetos; Cristina Mora, alcaldesa de Quart de Poblet; el artista valenciano Zzoilo, y Ainoa de Olazábal, Marketing Manager Amstel en HEINEKEN España - GERMANORFEST

VALÈNCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El GermanorFest ya tiene nombres propios para su edición de 2026, entre ellos Macaco, Zzoilo, Ladilla Rusa, Los Aslándticos, León Benavente y el DJ Víctor Pérez. La cita se celebrará el próximo sábado 25 de abril en Quart de Poblet y convertirá al municipio valenciano en epicentro del "buen rollo", la música, la cultura y la gastronomía durante todo el día.

Amstel ha desvelado los detalles de una propuesta que busca alargar la emoción de las Fallas y que va mucho más allá de un simple festival: "Es vivir la 'germanor' en todas sus vertientes, compartirla y sentirla".

El festival, que se celebrará durante toda la jornada del sábado en un espacio amplio como el aparcamiento Roll de les Eres, ha sido presentado este martes con la asistencia de la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora; Ainoa de Olazábal, 'marketing manager' Amstel en Heineken España, el artista valenciano Zzoilo y Sergio Franco, gerente del restaurante Los Abetos de Torrent (Valencia), detallan los organizadores.

Repitiendo el formato de los últimos años, el GermanorFest volverá a celebrarse en una única jornada. Desde las 9 horas, la mañana arrancará con acceso gratuito, hasta completar aforo, y una programación pensada para disfrutar "sin prisas" y en familia, con actividades para todos los públicos y música ambiente que irá creando atmósfera y anticipando lo que llegará por la tarde. Los asistentes podrán disfrutar de las propuestas gastronómicas del restaurante Los Abetos, reconocido con dos Cacaus d'Or 2025.

A partir de las 17 horas arrancará la parte más vibrante del festival, con acceso mediante entrada y un cartel que promete "conectar con el público desde el primer acorde". Uno de los artistas que pondrán música a la noche del 25 de abril es el valenciano Zzoilo, que se suma a este GermanorFest "Formar parte de este cartel, junto a compañeros de tanto talento, es un honor y una oportunidad única para compartir nuestra pasión por la música".

En su intervención, la alcaldesa de Quart de Poblet ha expresado el "orgullo" del municipio por acoger una nueva edición del GermanorFest junto a una marca "que forma parte de la identidad y de la historia de la ciudad". Además, ha señalado que el Ayuntamiento trabaja para consolidar una ciudad dinámica y culturalmente activa y que eventos como este dinamizan la economía y la hostelería, refuerzan el comercio local y proyectan la imagen del municipio como referente en el calendario cultural valenciano.

ENTRADAS EN BARES, SUPERMERCADOS Y EN LA WEB

Las entradas podrán conseguirse hasta el 22 de abril a través de varias vías. En bares, pidiendo una Amstel y acumulando cuatro 'pincodes', cada uno en el collarín de la botella de la edición limitada 'Feta en València, Feta de Germanor'. También en supermercados, por compras superiores a 8 euros en productos de la gama Amstel que incluyan código promocional, hasta agotar existencias. Tanto los 'pincodes' como el tique de compra del supermercado deberán registrarse en la web 'www.fetadegermanor.com' para canjear la entrada.

Como novedad, este año se pondrán a la venta 3.000 entradas adicionales para su compra directa en la web del festival.

Quart de Poblet es un enclave significativo para la marca, ya que en sus inmediaciones se encuentra la fábrica de Heineken España, donde desde hace más de cinco décadas se produce Amstel, aunque su vinculación con València se remonta a más de 75 años y tiene su origen en un barrio emblemático: El Cabanyal. Según destaca la compañía, su actividad genera 677 millones de euros en la Comunitat Valenciana, el equivalente al 0,5% del PIB autonómico. "Quart de Poblet no es solo un lugar: es casa. Aquí está nuestra fábrica, aquí elaboramos nuestra cerveza,y desde aquí seguimos impulsando la cultura como espacio de encuentro*, ha explicado De Olazábal.