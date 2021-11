La madre de Marta Calvo se reúne con el PSOE para pedir que ocultar un cadáver sea delito: "Quiero que me apoyen"

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La madre de Marta Calvo, Marisol Burón, ha mantenido este jueves una reunión con diputados del PSOE en el Congreso de los Diputados para pedir que la formación respalde la iniciativa legislativa que ha presentado para que se tipifique como delito la ocultación intencionada del cuerpo tras un crimen.

"Yo lo que quiero es que me apoyen", ha indicado en declaraciones a Europa Press antes de la reunión en el Congreso de los Diputados, a donde ha acudido junto al portavoz de la familia, Mariano Navarro, y su abogada Pilar Juver.

Su hija, la joven Marta Calvo desapareció en Manuel (Valencia) en noviembre de 2019. Una vez detenido, su presunto asesino declaró que la chica falleció de forma accidental en un episodio de relaciones sexuales y cocaína y posteriormente descuartizó el cuerpo, que aún no se ha localizado.

Marisol Burón presentó una iniciativa legislativa el pasado viernes 5 de noviembre por la que pide que se tipifique como delito la ocultación intencionada del cuerpo tras un crimen. Burón ha recordado que ese día los grupos de PP, Cs y Vox la recibieron.

En esta ocasión, ha vuelto para reunirse con el PSOE. "Me llamaron y me dijeron que querían encontrarse conmigo, decían que esto no era una toma de contacto sino algo más serio", ha explicado, antes de precisar que el director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Representación Institucional de la Generalitat, Jorge Alarte, la recibió este miércoles y que prevé reunirse con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la próxima semana.

La madre de Marta Calvo ha subrayado que sin el respaldo de los socialistas la iniciativa no saldrá adelante, por lo que ha pedido que la "escuchen y que tomen una decisión". "Necesitamos al PSOE", ha insistido.

"La esperanza es lo último que se pierde y yo espero, por mí, por mi hija, por todas ellas y por España, que esto se apruebe, ha añadido.

Preguntada por qué significaría para ella que la iniciativa legislativa saliera adelante, ha asegurado que sería "una satisfacción muy grande, porque esto es mucho trabajo pero creo que lo necesitamos, necesitamos que esto vaya para adelante y se apruebe", ha defendido.