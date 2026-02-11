Una magistrada abre diligencias previas para investigar la adjudicación de viviendas de protección pública de Alicante

Vista del Residencial Les Naus, en Alicante. - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha incoado este miércoles, 11 de febrero, diligencias previas para investigar la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus en la Playa de San Juan.

La magistrada ha adoptado esta decisión tras recibir por reparto una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, que fue presentada la pasada semana por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra nueve personas, entre ellas la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, una exdirectora general y otros empleados municipales.

La instructora ha ordenado recabar los procedimientos abiertos en la Fiscalía de Alicante en virtud de diversas denuncias formuladas ante esa institución a fin de unificar en el procedimiento judicial todas las acciones legales en torno a los mismos hechos para tener un conocimiento íntegro y darles la correspondiente tramitación procesal, explica el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

Cabe recordar que el caso se origina tras conocerse que la hasta hace unos días concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento alicantino, Rocío Gómez, y que familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, están entre los adjudicatarios de VPP. Además, Miguel Ángel Sánchez ha renunciado al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.