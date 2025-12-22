Maite Ibáñez asume la portavocía adjunta del PSPV en el Ayuntamiento de València por la salida de María Pérez

Archivo - Maite Ibáñez - PSPV - Archivo

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Maite Ibáñez se convertirá en la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València en sustitución de María Pérez, quien iniciará una nueva etapa profesional en el ámbito empresarial, ha informado este lunes el PSPV.

Ibáñez, número tres a la lista que los socialistas presentaron en las elecciones municipales de 2023, acumula la experiencia de más de seis años en la corporación municipal, cuatro de ellos en el gobierno como responsable de Educación, Acción Cultural, Migración y Cooperación.

Asimismo, cuenta "con el respaldo del Partido Socialista y cuanta con la confianza plena de la secretaria general de los socialistas en la ciudad, Pilar Bernabé, quien encabezará la candidatura del Partido Socialista a la Alcaldía de València en las próximas elecciones municipales".

El acta de Pérez, que formalizará su renuncia en los próximos días, lo ocupará Dolors López, que cuenta con una "amplia trayectoria profesional", destacan los socialistas en un comunicado.

Es autora de 'Te nombro' y 'Dime', dos libros con los que ha roto el tabú sobre el suicidio y ha ayudado a las familias a hacer frente a este problema social. Además, es profesora de Primaria, FPA (Formación para Personas Adultas) y Valencià y entre 1999 y 2011 fue consejera de Radio Televisión Valenciana. Además, ocupó la vicepresidencia y presidencia del Grupo de Mujeres de COPEAM (Conferencia Permanente del Audiovisual Mediterráneo).

López también forma parte del Movimiento Internacional de la Economía del Bien Común, ha sido líder sindical en la UGT así como formadora y orientadora dentro del ámbito empresarial impartiendo programas de formación a responsables de Recursos Humanos sobre acoso y mobbing laboral.

Asimismo, ha ejercido como asesora de Igualdad en formación del profesorado dentro del Cefire Específico de Educación Inclusiva y es vicepresidenta del Consell del Audiovisual desde su origen.