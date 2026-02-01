Una manifestación contra la caza en València reclama una Ley Estatal de Bienestar Animal "sin exclusiones" a los perros

Manifestación con el lema 'No a la caza' en la calle Colón de València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación con el lema 'No a la caza' ha recorrido este domingo las calles de València para reclamar el fin de esta actividad, el cese de la utilización de perros y "leyes que miren a los ojos a los animales y reconozcan su dignidad, sin excepciones" ni "exclusiones", en alusión a la Ley de Bienestar Animal.

La protesta, convocada por la Plataforma No a la Caza (NAC), ha coincidido este 1 de febrero con el Día Mundial del Galgo, una de las razas de perro que, según la plataforma, es de las "más maltratadas, más explotadas y que peores consecuencias sufre en el fin de la temporada de caza". Así, el galgo ha sido el protagonista en la marcha anual, apoyada por más de 550 asociaciones y que se ha celebrado en cerca de 90 ciudades.

La manifestación ha arrancado sobre las 12.00 horas de este domingo en la plaza de Tetuán y luego ha recorrido la calle Colón hasta terminar en la plaza del Ayuntamiento.

Los manifestantes, muchos de ellos acompañados de perros, han marchado tras una pancarta principal con el lema 'No a la caza' y han portado otras en las que se han leído mensajes como 'Mis patas no son para escapar del dolor, sino para correr hacia la vida', 'Somos la voz del que no la tiene', 'No al maltrato animal, sus vidas merecen respeto' o 'Merecen igualdad de derechos', entre otras.

En declaraciones a Europa Press, la coordinadadora de NAC en Valencia, Elena Simón, ha explicado que el objetivo de la protesta es "acabar con la caza con perros, porque España es el único país de la Unión Europea que aún permite la caza con perros en modalidades como montería, batidas y caza con galgos".

"Nos encontramos en una sociedad cada vez que tiene una mayor conciencia y una mayor empatía hacia los animales, y creemos que esto ya no tiene cabida en la sociedad actual", ha señalado la coordinadora. Asimismo, ha explicado que "los perros de caza quedaron excluidos en la la Ley de Bienestar Animal estatal, pero en la Comunitat Valenciana sí que están incluidos, aunque esto se puede tambalear en cualquier momento porque al final la estatal es la que establece unos mínimos".

Por todo ello, Simón ha pedido que "tengan los mismos derechos y la misma cobertura legal que tienen los animales de compañía", y ha denunciado que los perros, "según la función para las cuales los quieres, tienen unos derechos u otros, entonces los animales que son para caza no tienen ningún derecho".

"MENOS CAZA, MÁS EDUCACIÓN"

NAC ha estado acompañada durante el recorrido por la Asociación Animalistas de Olau, Profesionales para la Defensa Animal (Proda) y la Asociación Rescate y Adopción de Galgos, además han contado la presencia del partido animalista Pacma. Los manifestantes han completado el itinerario repitiendo proclamas como 'No a la caza', 'Justicia ya para los animales','Liberación animal' o 'Menos caza más educación'.

La también coordinadora de NAC en Valencia, Lorena Pumariño, ha recordado a todos los asistentes que "cada latido cuenta y que el monte merece ser un refugio, no un campo de batalla" y, en este sentido, ha denunciado que la protección de un ser vivo no debería depender jamás de una ley mal redactada".

Al finalizar el recorrido, Elena Simón ha leído un manifiesto en la plaza del Ayuntamiento donde ha señalado que este domingo 1 de febrero, "mientras el invierno bosteza, una sentencia de muerte o de olvido cae sobre miles de seres vivos. Para el cazador, hoy termina una temporada; para los perros, hoy comienza el juicio final".

"No nos conformamos con parches ni aceptamos leyes cobardes que se detienen ante los intereses de unos pocos. No toleramos leyes a medias que dejen atrás a quienes más protección necesitan. Exigimos una ley sin exclusiones; una ley que reconozca, de una vez por todas, que el latido de un perro de caza es igual al de cualquier otro. Porque el miedo sabe igual, el dolor hiere igual y la libertad les pertenece por igual", ha concluido.