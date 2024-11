Una manifestación de "dolor y rabia" clama en València contra la violencia machista y la "gestión criminal" de la dana

VALENCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación convocada por la Assemblea Feminista de València con motivo del 25-N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha recorrido este domingo las calles de la ciudad de València bajo el lema 'Des del dolor i la ràbia. Els feminismes ens organitzem' para clamar contra las violencias machistas y denunciar lo que califican como "gestión criminal" de la dana.

La marcha, organizada junto con otros colectivos como Lêberîn Azadi, Lasbianbanda, Resistencia Feminista o Resistencia Migrante Disidente, ha partido sobre las 18.25 horas desde la Estación del Norte de la ciudad para transcurrir por el centro del 'cap i casal'.

En la manifestación se escuchan lemas como 'Abajo el patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer', 'Els carrers seran sempre nostres', 'No son muertas, son asesinadas' y 'Que el fang no esborre la lluita feminista'. Las personas asistentes también exhiben carteles que dicen 'Que la vergonya canvie de bàndol', 'Los novios también violan', 'Mazón criminal', 'Ni las mujeres ni los pueblos somos territorios de conquista' o 'Los feminismos serán antirracistas o no serán'.

En declaraciones a los medios previas al recorrido, una de las integrantes de la entidad, Teresa Meana, ha sostenido que la convocatoria del 25-N de este año "no podían abstraerse" de la "gestión criminal" durante la dana.

"Es gestión es también violencia patriarcal, es violencia hacia la tierra", ha denunciado, al tiempo que ha lamentado que en 2024 "hay más de 80 mujeres asesinadas" --por sus parejas o exparejas--, a las que se suma "la violencia vicaria contra niñas y niños, violencias sexuales o la violencia que sufren las personas migrantes".

En el contexto concreto de la dana, ha continuado otra integrante de la Assemblea Feminista, Silvia Cortés, quien ha advertido que la trágica riada "acentúa" todas estas violencias que sufren las mujeres, ya sea porque se están dando más situaciones de violencia en el hogar, como pasó con el covid, o por el aumento de la vulnerabilidad de colectivos a en riesgo, como las personas migradas.

"TRISTEZA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS"

"Hoy es el dolor y la rabia, el dolor por todo lo que ha pasado, será una marcha con un poco de tristeza y de acompañamiento a las víctimas, porque son más de 200 personas muertas", ha recalcado esta portavoz, que ha recordado, además, el fallecimiento este mismo domingo de un trabajador en un colegio de Massanassa.

((Habrá ampliación))