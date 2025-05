VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación-piquete con motivo de la huelga general del 29 de mayo ha recorrido este jueves, día en el que se cumplen siete meses desde la dana, algunas de las calles más comerciales del centro de València para "informar" sobre la movilización y tratar de convencer del cierre de tiendas, al grito de "el president a Picassent" y "Mazón dimissió".

La protesta, convocada por CNT, CGT, Intersindical y COS, ha congregado a unas 2.500 personas, según las cifras de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

La marcha ha salido sobre las 12.00 horas de la Estación del Nord rumbo a la calle Colón, tras una pancarta principal con el lema 'Contra la patronal i el Consell de Mazón: per la vida, el treball digne, els serveis públics i l'habitatge'. Así, ha emprendido su camino al grito de "vaga general", "el president a Picassent", "Mazón dimissió", "No son morts, son assasinats", y "donde están, no se ven, CCOO y UGT".

Agentes de la Policía Nacional se han apostado a la entrada de muchos de los establecimientos para controlar el acceso de los manifestantes. Algunos comercios han optado por cerrar sus puertas.

Así, la columna de personas ha marchado por toda la calle Colón coreando consignas como "no producir, no consumir", "educació i sanitat publica i de calitat", "pujem el salario, baixem els llogers".

Durante la jornada la Policía Nacional ha trasladado a 22 huelguistas a Comisaría para identificar a estas personas, según han informado fuentes policiales. En concreto, habían intervenido en una acción de protesta en la V-21. Todos ellos han quedado en libertad, según los sindicatos.