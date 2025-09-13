Una manifestación en València pide el embargo "total", "integral" y "ya" de armas a Israel: "Palestina no puede esperar"

Manifestación en València para pedir el embargo total de armas a Israel y contra el genocidio en Gaza - EUROPA PRESS

Las entidades piden el "fin del genocidio", sanciones a Israel y proclaman: "Que lo injusto nunca nos sea indiferente"

VALÈNCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación ha recorrido este sábado por la tarde el centro de València, desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la de la Virgen, que se ha llenado de asistentes para pedir el embargo "total", "integral" y "ya" de armas a Israel porque "Palestina no puede esperar". La marcha ha concluido con un minuto de silencio "por todos nuestros hermanos, familiares, conocidos, periodistas que han sido asesinados estos últimos días, semanas, meses y años"; con los participantes elevando las luces de los móviles hacia el cielo y los gritos de "Viva Palestina libre" y "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá".

Bajo el lema 'Embargament d'armes JA', la protesta, que se enmarca en una nueva convocatoria a nivel estatal, coordinada por la Red de Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), se ha organizado por bloques de las organizaciones convocantes, encabezada por una pancarta con el lema 'Israel genocida, Espanya patrocina. Boicot Israel, Palestina lliure', seguida de otra de 'Fin al genocidio, boicot a Israel'. En la Plaza, una bandera gigante de Palestina sobre el suelo ha enmarcado las intervenciones.

También han exhibido una foto en gran formato de Benjamin Netanyahu, presidente de Israel, con un bigote de Hitler y las manos manchadas de sangre. Durante el recorrido, los manifestantes, muchos de ellos con banderas de Palestina, han lanzado gritos de "Palestina libre, Free, Free Palestines"; "Son hospitales, no bases militares"; "Boicot Israel"; "Son los sionistas, matan periodistas" o "No es una guerra, es un genocidio". Además, han portado carteles con lemas como 'Stop holocausto alimentario en Gaza' o 'Que lo injusto nunca nos sea indiferente'.

Desde Voces por Palestina, su fundador, Ahmed Hamdan, ha apuntado en declaraciones previas a los medios que, tras 30 movilizaciones llevadas a cabo en València desde 2023, los organizadores siguen "exigiendo lo mismo: un embargo total e integral sobre las armas de Israel porque no queremos ser cómplices del genocidio; que se rompan relaciones con Israel, con un régimen colonial sionista y que haya sanciones porque no hay justicia sin sanciones".

A su juicio, las medidas anunciadas por el Gobierno son "un buen primer paso" pero "no es suficiente" porque "se han anunciado pero no se han aprobado". Así, si bien considera que el discurso del Ejecutivo español "empieza a cambiar" y a exigir ese embargo de armas, ha advertido que "Palestina no puede esperar" "ni se puede aplazar una semana" porque "la gente está siendo asesinada a diario. Si no es por las bombas, por el hambre".

Hamdan ha recalcado que ahora se está viendo "la respuesta del pueblo, tanto en València como en todas las ciudades", por ejemplo, en las protestas que se están realizando en las etapas de la Vuelta. "Hemos visto que la gente rechaza ser cómplice de este genocidio y es muy importante que los gobiernos nos escuchen y entiendan que el pueblo no quiere ser cómplice y que tienen que tomar acciones ya, no discursos", ha dicho, y ha apuntado que también se debe exigir a Europa que adopte medidas contra Israel.

Sobre la flotilla a Gaza, ha afirmado que hablan con ellos a diario y ha admitido que "tiene una misión difícil" ya que ha sido bombardeada "varias veces". "Son héroes que están dando su cuerpo para un mensaje muy claro, que es romper con el asedio y con la ocupación de Gaza. Esperemos que llegue la ayuda. Israel no puede, delante de todo el mundo, con la mayor misión humanitaria que ha habido en la historia de Palestina, romper esos barcos. Y nosotros nos aseguraremos de eso que no pase", ha manifestado.

INTERVENCIONES

A su llegada a la Plaza de la Virgen, se han sucedido las intervenciones de distintas entidades, entre ellas, dos participantes en el encierro indefinido que se está llevando a cabo en la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València para exigir el fin del genocidio y de las relaciones de todo tipo con Israel. "Si se aplican sanciones, Israel colapsará", han afirmado.

Asimismo, se ha trasladado un mensaje del diputado de Compromís Juan Bordera, que participa en la flotilla, que ha animado a la población a seguir movilizándose a favor de Palestina, y se ha leído un manifiesto de BDS en el que han expresado que no tienen "más palabras ante tanto horror" que Israel está "imponiendo en toda Palestina". "Israel no solo ha dejado claro que continuará su genocidio contra el pueblo palestino, sino que, sin sanciones y sin consecuencias reales, lo intensificará, como ya lo está haciendo", han leído.

Y han reprochado que "lo hace a plena luz del día, confiando en la impunidad que le otorgan gobiernos y empresas cómplices" y ha provocado "63.000 personas asesinadas" según las cifras oficiales, aunque "las estimaciones reales superan las 200.000 vidas palestinas arrebatadas y una hambruna dirigida como arma de exterminio contra la población de la Franja de Gaza".

En la misma línea, han señalado que Israel "ha destruido más del 92% de viviendas en la Franja de Gaza", una zona que han calificado como "la mayor cárcel a cielo abierto del planeta" y ahora convertido en "un campo de exterminio".

Además, han recordado los bombardeos israelís a países como Líbano, Yemen, Irán, Siria y Palestina, así como a embarcaciones de la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza. "Israel no solo intenta exterminar al pueblo palestino, sino que es la mayor amenaza a la paz mundial", han alertado.

En el documento, han recalcado que dichos crímenes no empezaron hace dos años, sino que "Israel lleva 77 años expulsando, encarcelando y asesinando al pueblo palestino, en toda Palestina". Sin embargo, han censurado que "numerosos gobiernos y empresas del mundo siguen mirando hacia otro lado".

"NO SE RINDE"

No obstante, los convocantes han enfatizado que el pueblo palestino "no se rinde" y recuerda que "existir es resistir". Así, han llamado a mantener las protestas y manifestaciones "multitudinarias" para "demostrar una vez más que los pueblos están con Palestina". "Estos días son cruciales, hay que intensificar la lucha. Cada día cuenta y Palestina no puede esperar ni un día más", han recalcado.

Por todo ello, han exigido el Gobierno central el fin inmediato del comercio de armas y de tecnología militar y de seguridad con Israel, incluyendo venta, compra y tránsito, mediante la aprobación urgente de un Real Decreto Ley.

Igualmente, han reclamado la "ruptura total" de relaciones académicas, diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel; así como la imposición de sanciones internacionales al "régimen de apartheid israelí".

En la misma línea, han pedido "apoyo pleno" a las demandas judiciales contra Israel, sumándose a Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia y "respaldando el trabajo del Tribunal Penal Internacional para juzgar a líderes israelíes por genocidio y crímenes de guerra".

Además de la protesta de València, este sábado han tenido lugar concentraciones y actos en otros municipios de la Comunitat Valenciana como Alicante, Alzira, Sagunt, Gandia o Torrevieja.