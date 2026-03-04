Manuel Pineda Cuenca, nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante - AYUNTAMIENTO DE RAFAL

ALICANTE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Manuel Pineda Cuenca ha sido nombrado nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante tras la renuncia del cargo de Juan Antonio Nieves, según ha informado Delegación del Gobierno en un comunicado.

Pineda Cuenca es actualmente alcalde de Rafal (Alicante) desde 2011 y exdiputado autonómico, médico y doctor en Medicina. Así, asumirá la representación del Gobierno de España en la provincia, en sustitución de Juan Antonio Nieves Martínez, que deja el cargo por "motivos personales".

Juan Antonio Nieves ha comunicado su renuncia al cargo de subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante después de haberlo ocupado durante cerca de dos años, según ha avanzado 'Información' y ha podido saber Europa Press por fuentes conocedoras de la decisión.