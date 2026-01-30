El maquillaje masculino y el skin care coreano irrumpen este fin de semana en Beauty Valencia

El maquillaje masculino y el skin care coreano irrumpen en Beauty Valencia - MARCOS SORIA ROCA

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Beauty Valencia, Salón Profesional de Estética, Uñas, Spa, Peluquería y Barbería, abre este sábado sus puertas y, en esta edición, la cosmética y la estética profesional ganan un protagonismo especial dentro de la exposición comercial, "con una destacada presencia de marcas que apuestan por la innovación, la sostenibilidad y el bienestar integral", según ha informado la organización en un comunicado.

Durante tres días, del 31 de enero al 2 de febrero, en el Nivel 2 Pabellón 1 de Feria Valencia, más de un centenar de marcas nacionales e internacionales presentarán sus últimas novedades en cosmética, aparatología, estética profesional, peluquería, uñas, barbería y bienestar, configurando una oferta expositiva sólida y especializada.

El maquillaje masculino irrumpe en Beauty Valencia de la mano de la firma australiana BM Cosmetics, pionera en desarrollar productos formulados específicamente para la piel del hombre: más gruesa, con mayor pigmentación e incluso con vello facial.

Otra novedad es la presentada por la firma alemana Baher de una crema regeneradora de alto rendimiento, con una fórmula avanzada que combina pantenol, grasa de venado, equinácea, urea y otros activos biológicamente potentes, diseñada para acelerar la regeneración cutánea y mejorar visiblemente la piel en tiempo récord.

Destaca también en esta edición el creciente número de firmas coreanas que participan por primera vez en Beauty Valencia, como Korean Korner, Peanilla o Alfamedical, que llega al certamen con sus nuevas líneas de alta gama, entre otras propuestas.

Junto a ellas, marcas consolidadas y fieles a Beauty Valencia como Naturnua, Postquam u Opphalo, completan una oferta diversa y de gran interés para los profesionales del sector. Además, el certamen cuenta con la participación de firmas procedentes de China, Italia y Portugal, reforzando su carácter internacional.

ACTIVIDADES DESTACADAS

La programación del primer día arranca con una completa agenda de actividades profesionales y formativas de cada uno de los ámbitos de la belleza integral. Uno de los actos más relevantes de la jornada será la celebración del XIV Campeonato de Bodypainting, bajo la temática 'Ángeles y demonios', que convertirá el escenario principal en un espectáculo de creatividad y técnica.

Asimismo, dará comienzo el XV Campeonato de Uñas, con la participación de profesionales especializados en las distintas modalidades, siendo este sábado Manicure Red&White una de las modalidades más esperada.

La programación del sábado incluirá también las demostraciones de los medallistas autonómicos de Skills 2025 en las especialidades de Peluquería y Estética, una iniciativa que pone en valor el talento, la creatividad y la alta cualificación del alumnado de Formación Profesional.

En la Beauty Zone, el espacio exclusivo para los profesionales de la estética inaugura su programa de conferencias con sesiones centradas en la estética oncológica y la psicología del color aplicada a la belleza y la comunicación, entre otros temas de actualidad para el sector. Actividad desarrollada por y para la esteticista profesional, de AVAPE, Asociación Valenciana de Profesionales de Estética.

El sector profesional de la barbería también tiene un espacio destacado en Beauty Valencia. Mañana, el Barber Congress acogerá una conferencia dedicada a las academias de barbería, en la que profesionales del sector abordarán la formación y el futuro de la profesión.