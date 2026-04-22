Mar Chao (APV) afirma que no se plantea dimitir y garantiza "máxima colaboración" con Fiscalía Anticorrupción

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, a su llegada al consejo de administración del Puerto de València, este miércoles 22 de abril
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, ha señalado este miércoles que no se plantea dimitir y ha asegurado su "respeto y máxima colaboración" ante la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.
Así se ha pronunciado, a su llegada al Edificio del Reloj donde se celebra este miércoles el consejo de administración del Puerto de València, a preguntas de los medios después de que Fiscalía Anticorrupción haya abierto diligencias de investigación contra la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta del Puerto, Mar Chao, por presunta prevaricación, en relación con una supuesta "recolocación" de personal público "a dedo".
Chao ha trasladado que, "como en todo proceso, respetamos el procedimiento y máxima colaboración y respeto a las decisiones judiciales, como no podría ser de otro modo".
En ese sentido, preguntada por si se le ha pedido documentación, ha indicado que "toda la documentación que ha sido requerida a la Autoridad Portuaria ha sido facilitada, como no podría ser de otro modo".
Sobre si se ha planteado su dimisión como pide la oposición, ha respondido que "obviamente no".