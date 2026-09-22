'El mar por donde caminas': un libro invita a descubrir València a través de sus fósiles urbanos

El Paleontològic presenta la publicación "El mar por donde caminas", una guía para descubrir València a través de sus fósiles - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Paleontològic, el museo de las colecciones naturales de València ubicado en los Jardines del Real (Viveros), presenta este martes el libro 'El mar por donde caminas. Guía de fósiles urbanos de València', que propone una forma diferente de descubrir la ciudad consistente en reconocer el patrimonio paleontológico que se conserva en las rocas utilizadas en los pavimentos y las fachadas de los edificios de la ciudad.

Se trata de una obra conjunta firmada por José Mª Azkárraga (biólogo), Margarita Belinchón (paleontóloga), Sandra Illobre (divulgación y educación) y Miquel de Renzi de la Fuente (paleontólogo), detalla el Ayuntamiento de València.

Según exponen sus autores, la ciudad también puede interpretarse desde la geología: al mirar una fachada o el pavimento de una calle, con una mirada geológica se pueden descubrir rocas sedimentarias formadas hace millones de años en fondos marinos que preservan restos fósiles de organismos extintos. "De ahí el título de la obra, 'El mar por donde caminas', que adquiere un sentido casi literal, dado que recorrer las calles de València es como caminar sobre rocas formadas en antiguos mares, cuyos fósiles permanecen hoy bajo nuestros pasos", resaltan los especialistas.

Esta guía pretende hacer visible ese patrimonio paleontológico, enseñar a reconocerlo y ofrecer las claves necesarias para comprenderlo. "La paleontología urbana convierte València en un espacio para la observación científica y propone una experiencia basada en caminar, observar y descubrir", manifiesta el concejal de Patrimonio, José Luis Moreno.

A través de sus cinco capítulos, la guía propone recorrer la ciudad con una mirada nueva de experto en geología y descubrir que, bajo nuestros pies, se conservan fósiles de organismos marinos que vivieron hace millones de años. La publicación comienza con una introducción a la geología y la paleontología, 'Fósiles: la Tierra y la vida', en la que se explica qué son los fósiles, cómo se forman y qué información proporcionan sobre la historia del planeta y la evolución de la vida.

El segundo apartado, titulado 'De la cantera a la ciudad', expone cómo las rocas que contienen fósiles llegan a formar parte de nuestro entorno urbano. Desde su extracción en las canteras hasta su utilización como materiales de construcción, permite descubrir cómo antiguos sedimentos marinos se han convertido en pavimentos, fachadas y elementos arquitectónicos de la ciudad.

El tercer capítulo, 'Fósiles por la calle' ayuda a reconocer los principales grupos de organismos fósiles que se puede encontrar en las rocas de València, como arqueoaciatos, corales, moluscos, equinodermos, foraminíferos y restos vegetales, entre otros.

CINCO RUTAS

Además, se proponen cinco rutas para descubrir los fósiles urbanos de València. Tres itinerarios que recorren el centro histórico y espacios emblemáticos, como las Torres de Serranos, la plaza de la Mare de Déu o la plaza del Ayuntamiento, y otras dos rutas que parten desde el Jardí Botànic y desde El Paleontològic.

'Fósiles en interiores' es el título del cuarto apartado, que continúa con la búsqueda de fósiles en el interior de algunos de los espacios culturales más destacados de la ciudad, como el Museu de Belles Arts 'Sant Pius V' y el Centro de Arte Hortensia Herrero, donde los pavimentos y otros elementos constructivos conservan fósiles que permiten descubrir una dimensión geológica de estos edificios.

Finalmente, bajo el título genérico 'Fósiles en todas partes' se amplía la mirada hacia la presencia de los fósiles en la cultura, mediante referencias cinematográficas, literarias y artísticas, con las que se muestra cómo los fósiles han despertado la curiosidad humana en todas las épocas de la humanidad.

Esta publicación se integra plenamente en la misión de El Paleontològic como institución dedicada a la divulgación de la historia de la Tierra, la evolución de la vida y el patrimonio natural. La guía prolonga su discurso más allá de sus salas y convierte la propia ciudad en un espacio de aprendizaje y descubrimiento. Y abre nuevas posibilidades para desarrollar itinerarios urbanos, propuestas destinadas a familias y experiencias educativas para centros escolares que combinen la visita al museo con la exploración científica de València.

AUTORES

José Mª Azkárraga, biólogo y docente, ha desarrollado gran parte de su trayectoria como profesor en el IES Lluís Vives de València y como profesor asociado del departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universitat de València (UV). Actualmente jubilado, mantiene una intensa actividad divulgadora vinculada al patrimonio natural e histórico de València. Es impulsor de la Ruta de los Fósiles de Ciutat Vella.

Margarita Belinchón, paleontóloga y especialista en patrimonio paleontológico y museología, ha desarrollado una parte fundamental de su trayectoria profesional en el Museo de Ciencias Naturales de València, vinculado históricamente a la Colección Rodrigo Botet. Ha participado en investigaciones sobre yacimientos paleontológicos, patrimonio fósil y la historia de las colecciones del museo, así como en numerosos proyectos de divulgación y educación científica. También ha trabajado en la protección jurídica del patrimonio paleontológico valenciano y es autora de publicaciones científicas y divulgativas.

Sandra Illobre, especialista en divulgación y educación en ciencias naturales, ha desarrollado parte de su actividad profesional en el Museo de Ciencias Naturales de València. Su trayectoria está especialmente vinculada a la didáctica de la paleontología. Junto con Belinchón, ha participado en proyectos educativos y publicaciones destinadas a acercar las colecciones científicas a distintos públicos.

Miquel de Renzi de la Fuente, paleontólogo y profesor emérito de la UV, fue catedrático de Paleontología entre 1977 y 2011. Es una figura destacada de la paleontología española, con una extensa trayectoria investigadora y docente centrada en la paleobiología, la evolución, la morfología, la tafonomía y los fundamentos teóricos de la paleontología. Su magisterio ha contribuido decisivamente al desarrollo de la paleontología moderna en València y a la formación de varias generaciones de investigadores. En 2023 recibió un homenaje de la Sociedad Española de Paleontología por su trayectoria científica.