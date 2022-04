Marc Romero indaga en la investigación de Alcàsser con la película '75 días': "La gente se cree dueña del caso"

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La película '75 días', dirigida por Marc Romero, llega este viernes a las salas de cine, tras su estreno en el Festival de Málaga, para trasladar al espectador el "suspense" de las investigaciones por el crimen de las niñas de Alcàsser desde una nueva perspectiva alejada de la polémica que rodeó su difusión en los años 90. "La gente se cree dueña del caso", ha comentado el director, que asegura que el público encontrará una historia diferente a lo que pensaba que iba a ver.

La producción, que pretende dar un giro "totalmente nuevo" pero siempre "respetuoso con las familias" a la historia de los crímenes de Alcàsser, se centra a lo largo de sus 119 minutos en la investigación policial "y no en las niñas". Por eso todos los nombres de los personajes son diferentes a los de la historia real.

Así ha definido la cinta su director, en declaraciones a Europa Press, invitando a los espectadores a que "vayan con la mente en blanco a descubrir una historia totalmente diferente", una historia que ha afrontado "con mucho vértigo y mucho respeto" junto al actor Javier Albalá, con quien ha presentado la cinta este jueves en los cines Kinépolis en el marco del Festival Antonio Ferrandis de Paterna. Le acompañan en el reparto otros intérpretes como Macarena Gómez, Antonia San Juan, Mario Martín y Carlos Reyes.

El film nació de la convivencia entre Romero y su hermano, ya que este último trabajaba como criminólogo y psicólogo forense el caso Alcàsser y en la cárcel de Picassent con delincuentes violentos. "De tanto escucharle", esto le hizo despertar el interés en grabar una película y le llevó a cuestionarse "por qué se podían hacer películas basadas en otros crímenes" y, en cambio, "este no se podía contar desde el punto de vista de las investigaciones".

La acción, que transcurre en los 90, ha sido "fielmente" recreada en plató y decorados para contextualizar la época. Todo ello con el fin de que "el espectador se sienta en un mundo muy lejano" en el tiempo pero a la vez muy cercano, porque "la gente reconocerá todo lo que sale en la película".

Uno de los aspectos "más complicados" a la hora de rodar ha sido la participación de la Guardia Civil porque, según el director, "ellos llevaron a cabo unas investigaciones que no fueron satisfactorias porque treinta años después hay un sumario abierto en Alzira". Pero ha advertido que como cineasta se dedica a retratar una época y a contar unos hechos. "Pero los responsables son la justicia, y se debe aprender a separar", ha aseverado.

Marc Romero también ha explicado que les han llegado críticas de la película sin haberse estrenado porque, a su juicio, "la gente se cree dueña del caso Alcàsser", con lo que cree que se trata de una crítica "totalmente absurda".

SIN JUICIOS NI CRÍTICAS

Para Javier Albalá, uno de los actores protagonistas, interpretar a Vicente --el álter ego de Fernando García en la vida real-- ha supuesto un proceso de comprensión de "unas circunstancias muy difíciles". "Se trata de un hecho que no he vivido (...). Habitar todo ese dolor tenía un compromiso y una implicación de dureza", ha ilustrado.

El intérprete ha resaltado que hizo "mucho grupo" con los otros actores que han encarnado a los padres (Ana Fernández, Eulalia Ramón, Alfredo Carbajo y Antonia San Juan), ya que se volvieron "muy cómplices" en un dolor que "quieras o no, al final te acabas llevando a casa".

Durante el rodaje, el director les pidió que no tomaran en referencia los personajes reales: "Nos dejó volar libres y que no tuviéramos que atenernos a una imitación", ha recordado Albalá, para señalar que "las circunstancias de la tragedia eran mismas" y "la pena va más allá del dolor", por lo que interpretar este personaje ha requerido de "mucha seriedad para ser respetuoso: Sin juicio, sin crítica, tienes que entregar tu corazón para evitar no ser respetuoso".

A la hora de acercar una historia "tan compleja" al terreno más humano, el actor ha explicado que el director siempre estuvo a su disposición para acceder al dossier, los informes forenses o los programas donde habían aparecido familiares, aunque él solo pidió el guion y lo que consideraba que debía saber. Con esa información ya tuvo suficiente porque, según ha descrito, "todo era delirante y muy espeluznante".

Por último, Albalá ha destacado "lo ambiciosa" que es la película en el sentido de "época" a la hora de recrear el ambiente de los 90, además de reseñar "la cantidad de actores y la longitud del guion" que se ha conseguido condensar gracias a que "Marc tenía muy claro lo que quería rodar".