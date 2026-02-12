Una marcha cívica y un homenaje conmemorarán los 50 años de la muerte de Teófilo del Valle en Elda (Alicante)

Presentación de los actos de homenaje en Elda (Alicante) por los 50 años de la muerte de Teófilo del Valle - AYUNTAMIENTO DE ELDA

ALICANTE, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Elda (Alicante) conmemorará el próximo 22 de febrero el 50 aniversario de la muerte de Teófilo del Valle, joven eldense de 20 años que falleció por disparos de la Policía Armada durante una movilización obrera del sector del calzado. Los actos comenzarán a las 11.00 horas con una marcha cívica que partirá desde la plaza Castelar y finalizará con un homenaje en la plaza que lleva su nombre.

María Gisbert, concejala de Memoria Democrática, y Manuel de Juan, miembro de Acción Ciudadana Contra la Impunidad del Franquismo, han dado a conocer los detalles de este acontecimiento, que tiene como objetivo, según la edil, "recuperar y mantener la memoria de Teófilo de Valle y de las movilizaciones que contribuyeron a conquistar los derechos laborales y sociales", que ha pedido "seguir defendiendo".

De Juan ha afirmado que "se ha elaborado un manifiesto que, con el lema '50 años sin Teófilo del Valle', ha recibido el apoyo de numerosas asociaciones vecinales, sindicales, culturales, juveniles y cristianas de Elda y de Petrer, además de colectivos y entidades memorialistas de toda la Comunitat Valenciana".

Está previsto que durante la marcha cívica la banda de la AMCE Santa Cecilia acompañe a los participantes, interpretando piezas como el himno a la libertad de Labordeta. Además, en el acto, que tendrá lugar en la plaza de Teófilo del Valle, participará su hermano Antonio, que se desplazará desde Uruguay junto a otros familiares, según ha informado el Ayuntamiento de Elda en un comunicado.

POEMAS Y FLORES

La cita finalizará con las intervenciones de la poeta Sacra Leal, que leerá un poema original dedicado a Teófilo del Valle, acompañada a la guitarra por Pepe Payá, y con la actuación de la actriz Natalia Bravo.

Tras estas intervenciones, tendrá lugar la entrega de 50 flores en el pequeño monolito que recuerda a Teófilo. El acto culminará con la actuación de la Colla de Dolçainers i Tabalers El Terròs de Petrer y la Muixeranga del Vinalopó.

De Juan ha resaltado que "el manifiesto que se leerá cuenta con el apoyo de decenas de entidades, lo que refleja que este tipo de actos también son un homenaje a todos aquellos que se levantaron por conseguir sus derechos laborales y ciudadanos, aunque tuvieran que pagar por ello un alto coste en represión, cárcel y vidas sesgadas como la de Teófilo".

INVESTIGACIÓN

Se da la circunstancia de que la conmemoración llega después de que hace unas semanas el juez de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elda acordara suspender provisionalmente las declaraciones del miembro de la Policía Armada Daniel Aroca del Rey y del exministro Rodolfo Martín Villa, que estaban previstas para el miércoles 4 de febrero, en calidad de investigados por la muerte de Teófilo el 24 de febrero de 1976.

En una providencia fechada a 27 de enero de 2026, argumentó la adopción de la decisión hasta que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el recurso de apelación de Martín Villa contra la decisión del propio juzgado de no admitir un escrito anterior por la admisión a trámite de la querella que presentó el hermano de Teófilo, José Antonio del Valle.