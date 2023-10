Una marcha de estudiantes reclama en València "justicia" para el pueblo palestino: "Nos duele en primera persona"

Una joven de ascendencia palestina pide a los gobiernos que "hagan algo": "Ningún ser humano debería sufrir así"

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación de estudiantes ha clamado este jueves en València en defensa del pueblo palestino y ha exigido a los líderes europeos "justicia" y "romper toda relación" con Israel por su actuación en Gaza. Es una tragedia humanitaria que "nos duele en primera persona", han aseverado.

La marcha, convocada por el Sindicat d'Estudiants del País Valencià, ha arrancado hacia las 12.00 horas desde la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València y ha avanzado por varias calles céntricas de la ciudad hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento. Diversas ciudades españolas se han sumado también a esta convocatoria de huelga en apoyo al pueblo palestino.

Los asistentes, muchos de los cuales han portado banderas de Palestina y con el signo de la paz, han coreado consigas como "Gaza no llores, volverán tus colores", "Era un hospital no una base militar" o "Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel".

Asimismo, se han podido leer pancartas con los lemas 'Alto al genocidio sionista en Gaza. Viva la lucha del pueblo palestino', 'La Unión Europea es cómplice del genocidio sionista. Basta de opresión imperialista', así como carteles con expresiones como 'Paremos el genocidio Palestino' o 'No hay justicia bajo ocupación'.

Al finalizar la concentración se ha leído un manifiesto en el se ha hecho balance de las muertes que se han producido en la Franja de Gaza en estos últimos días y se ha mostrado la total repulsa ante hechos y "toda la solidaridad con el pueblo palestino".

"Más de 5.000 muertos, casi 2.000 de ellos niños y niñas. 16.000 heridos. 800.000 desplazados y 6.000 bombas en seis días. Todo esto está pasando a unos cuantos kilómetros de aquí, pero nos duele en primera persona", han aseverado.

En este sentido, han insistido en la necesidad de tomar medidas de urgencia y de romper "toda relación con Israel" y han reprochado a los líderes europeos su "inacción" frente al conflicto.

"Llevan años mirando hacia otro lado y protegiendo, armando y financiando al Estado de Israel a pesar de sus crímenes. Porque para los imperialistas y los capitalistas, sus intereses económicos, geoestratégicos y militares están por encima de todo", han señalado.

El coordinador del Sindicat d'Estudiants del País Valencià, Carlos Naranjo, ha condenado la "sangría" y "carnicería" en la Franja de Gaza y ha abogado por romper relaciones con "absolutamente todas las potencias que están avalando el genocidio acometido por Israel".

Por su parte, una de la manifestantes, Sara Awad, joven de ascendencia palestina, ha pedido a todos los gobiernos que "se muevan" y que "hagan algo" porque "la gente está muriéndose". "Me parece un genocidio en toda regla y tiene que cambiar porque si no van a seguir sufriendo de esta manera y ningún ser humano debería sufrir así", ha apostillado.

"Lo que más me duele es la injusticia que está sufriendo ahora mismo la gente de Gaza. Este castigo colectivo que están sufriendo ahora mismo es injusto no tienen ninguna culpa de lo que está pasando. Es una ocupación constante que llevan sufriendo 75 años y tiene pinta de que lo van a seguir sufriendo", ha concluido.