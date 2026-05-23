Una marea de profesores y familias llena València tras diez días de huelga: "Es para mejorar la atención de los hijos"

VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Una marea verde ha vuelto a llenar de profesores, padres e hijos el centro de València este sábado tras diez días de huelga en la enseñanza pública no universitaria en la Comunitat Valenciana --convocada por STEPV, UGT PV, CSIF y CCOO PV, con apoyo de ANPE-- con una manifestación que se ha dirigido desde la Plaza de San Agustín hasta la Plaza del Ayuntamiento, acompañada de música y con los gritos de "consellera, dimisión", en alusión a la titular de Educación, Carmen Ortí.

Durante la protesta, los convocantes han pedido a profesores, familias y alumnos "no desfallecer" y seguir aguantando hasta que la Generalitat acepte sus propuestas, además de celebrar su masiva respuesta cuando está a punto de acabar la segunda semana de huelga indefinida.

Los manifestantes han llenado las calles de la ciudad durante más de dos horas, muchos de ellos guarecidos bajo paraguas, gorras y abanicos ante el intenso calor, animados con una sonora batucada.

En la marcha de este sábado se han visto carteles con lemas como 'Mis hijas merecen una educación pública y de calidad', 'Menos discursos y más recursos', 'La educació millora el món', 'Si molesta una escola pública, anem bé!', 'Profesora lluitant per la dignitat', 'Perque la docència no ha de ser supervivència' o 'Aquest acord es un esmorzar sense cacaus ni tramussos: una estafa'.

También se han escuchado proclamas como "Educació pública i de qualitat" --"Educación pública y de calidad--; "La lengua no se toca"; "Consellera dimissió"; "Que no, que no, que no, no volem més retallades en educació" --"Que no, que no, que no, no queremos más recortes en educación"-- o "Hui i demà, escola en valencià" --Hoy y mañana, escuela en valenciano"--.

MÁS MOVILIZACIONES LA PRÓXIMA SEMANA

El coordinador de Acción Sindical de STEPV, sindicato mayoritario, Marc Candela, ha señalado que están esperando a que la Conselleria les convoque a la negociación --tras el rechazo a la propuesta de la administración del pasado miércoles-- y ha criticado: "Ahora resulta que la culpa es de los sindicatos de que no haya negociación. Fue la consellera quien se levantó de la mesa y después nos dijo que estaba esperando el documento".

Sobre la marcha, que se ha celebrado sábado para, según ha explicado, que puedan acudir más padres y madres, ha puesto de relieve que las peticiones son "para mejorar la atención de nuestros hijos".

Candela ha comentado que los sindicatos están "trabajando" en un documento que se va a entregar el lunes a la Conselleria de Educación, con las nuevas propuestas. "Lo que estamos haciendo es concretar mejor las medidas, calendarizar mejor y añadir el tema del valenciano", ha detallado.

Y preguntado sobre si la semana próxima habrá más movilizaciones, el portavoz ha respondido afirmativamente, pero no ha concretado si se anunciarán este mismo sábado: "Sí, habrá una actualización del calendario para la semana que viene".

En esta línea, por parte de CCOO PV, Xelo Valls ha aseverado que la nueva propuesta todavía no está lista, pero sí va a ser presentada esta próxima semana: "Lo presentaremos cuando lo tengamos ya listo, cuando empiece la semana".

EL ALUMNO ES "LO MÁS PRECIADO"

Según ha resaltado la portavoz de CCOO PV, "para el profesorado lo más preciado también es el alumnado, porque es nuestra razón de ser y por eso nos indignamos cada una desde su parte cuando hay ataques como que al profesorado no nos importa nuestro alumnado".

Valls ha hecho hincapié en que los sindicatos están trabajando "desde hace mucho, codo con codo" con las asociaciones de familias. "Esta indignación ha hecho que hoy, un sábado por la tarde, estemos en las calles de València una vez más defendiendo unas mejores condiciones laborales", ha esgrimido, para subrayar que así se "asegura una mejor calidad para el alumnado". "Por eso las familias están a nuestro lado", ha apostillado.

La representante de UGT PV, Maite Tarazona, ha valorado el "apoyo" de las familias, "quienes han demandando urgentemente querer llevar a las calle sus reivindicaciones, que son las mismas que las nuestras, porque realmente el 80 o el 90 por ciento de lo que demandamos es para el bienestar de sus hijos y hijas".

Y ha agregado: "Por lo tanto, las familias nos apoyan y quieren demostrar orgullo en esta manifestación. Y claro, la calle se ha volcado una vez más y esperamos que la consellera entienda que no solo es un problema de profesorado, sino que es un problema de toda la comunidad educativa".

SITUACIÓN "ANÓMALA" PARA TODOS

Desde ANPE, Alejandro Barona ha incidido en que la manifestación se ha celebrado porque "las negociaciones se interrumpieron, ya que la Administración se ha retirado" y ha afeado: "A día de hoy seguimos sin tener una propuesta de nueva reunión para poder seguir negociando, que al fin y al cabo es lo que los docentes deseamos: alcanzar un acuerdo y volver a la normalidad. Los docentes no queremos estar en esta situación, que es anómala para nosotros, para los alumnos y para toda la sociedad".

Y sobre si la negociación "siguiera estancada" los sindicatos seguirían movilizándose, ha replicado que "obviamente", ya que, según ha aseverado, los profesores llevan "19 años acumulando pérdida de poder adquisitivo y con unas situaciones en los centros cada vez más degradada".

"Por lo tanto, por eso estamos en huelga indefinida, porque entendemos que hay que darle una solución, encontrar un acuerdo; ahora a corto, a medio y a largo plazo. Está claro que encontrar una solución inmediata es imposible, pero sí --es posible-- firmar o alcanzar ese acuerdo en el que ya tengamos un camino a seguir y donde vayamos encontrando soluciones para el sistema educativo valenciano", ha subrayado.

En la manifestación también han participado representantes de la confederación de madres y padres de alumnos Gonzalo Anaya, que se han unido a las reivindicaciones de los sindicatos. José Manuel Casermeiro, vicepresidente segundo de esta confederación, ha explicado a Europa Press que "no se defiende el privilegio para el profesorado, sino que se defiende que nuestros hijos y nuestras hijas tengan calidad educativa, que --los maestros-- tengan menos alumnados, más refuerzos en las necesidades especiales y edificios reparados".

"NULA" VOLUNTAD NEGOCIADORA DEL CONSELL

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades aseguró este viernes que retomará la negociación con los sindicatos "lo antes posible", "una vez se haya recibido el documento que las organizaciones sindicales se comprometieron a enviar el pasado miércoles". Candela afirmó ayer que los sindicatos acudirán a las 9.00 horas de este lunes y estarán esperando a la consellera para negociar.

Antes de comenzar la marcha, en declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Educación del PSPV-PSOE en Les Corts, José Luis Lorenz, ha denunciado la "nula" voluntad de negociación del Consell y ha exigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que se ponga "al frente del problema": "Está escondido".

Por su parte, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha señalado que ha acudido a la manifestación por tres motivos: "Como padre, porque tengo dos profesores de dos institutos en huelga; como profesor, porque entiendo la problemática; y he venido como --portavoz de-- Compromís porque creemos en la escuela pública y en que los servicios públicos garantizan la igualdad entre las personas".

En un mensaje publicado en la red social 'X', Llorca ha señalado: "La educación de nuestros jóvenes merece diálogo, negociación y acuerdos".