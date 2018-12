Margarita Vila, directora del Museo de Bellas Artes de València en sustitución de Casar Pinazo

Publicado 05/12/2018 10:07:04 CET

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La actual jefa de Servicio de Promoción Cultural y Asistencia Técnica de la Generalitat, Margarita Vila, asume de forma interina la dirección del Museo de Bellas Artes de València en sustitución de José Ignacio Casar Pinazo, que se encuentra de baja desde antes del verano.

La Generalitat ha decidido designar a Vila como directora sustituta debido a la baja laboral "prolongada" de Casar Pinazo y la necesidad de asegurar la correcta gestión del museo, según han confirmado a Europa Press fuentes de la administración autonómica, que han aseverado que se trata de una figura que se contempla administrativamente y que no supone el cese o destitución del hasta ahora director, sino una forma de cubrir su baja.

El relevo al frente del museo, adelantado por 'Levante EMV', tiene un carácter transitorio, ya que está previsto sacar esta plaza a concurso siguiendo el Código de Buenas Prácticas culturales. De hecho, Casar Pinazo también ha ocupado el cargo de manera provisional --aunque lo ha ejercido desde el año 2015--, ya que desde la Conselleria de Cultura se ha mantenido la intención de sacar la plaza a un proceso público.

Así, el secretario autonómico de Cultura, Albert Girona, subrayaba a principios de este año en una entrevista con Europa Press la

"voluntad" del Consell de hacer un concurso público para el cargo de director de la pinacoteca --de titularidad estatal y gestión autonómica-- pero que "topaba con el modelo institucional". "Mientras no modifiquemos estatutos no tenemos la posibilidad de sacar un concurso abierto y público, no es un espacio solo nuestro, sino que compartimos con la Academia (de San Carlos) y el Ministerio", explicaba.

Margarita Vila es licenciada en Arquitectura por la Universitat Politècnica de València (UPV) y Máster en Conservación de Patrimonio Arquitectónico en la especialidad en Gestión de Patrimonio Cultural. Funcionaria de carrera, desde noviembre de 2015 es jefa de Servicio de Promoción Cultural y Asistencia Técnica de la Generalitat Valenciana.