María Adánez y Joaquín Notario llevan a Rambleta 'La Gramática', una sátira humorística sobre los límites del lenguaje

'La Gramática' Estará En La Rambleta El 17 De Octubre

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta presentará el próximo 17 de octubre 'La Gramática', una sátira humorística sobre los límites del lenguaje y su poder en la sociedad, escrita y dirigida por Ernesto Caballero, y protagonizada por María Adánez y Joaquín Notario. La obra se convierte "en un homenaje al idioma español, con un desenlace que pone en valor la riqueza y diversidad de nuestra literatura".

El punto de partida es "tan insólito como revelador": un accidente en la sede de la Real Academia Española convierte a una limpiadora "en una consumada erudita de la lengua, con una excepcional capacidad de oratoria y una apasionada defensa de la excelencia del lenguaje", según ha informado la sala de València en un comunicado.

Lo que a primera vista parece un don extraordinario pronto se convierte en fuente de conflictos con su familia, su entorno laboral e incluso con la sociedad, hasta empujarla al aislamiento. Ante esta situación, un reputado neurocientífico le propone someterla a un proceso de "desprogramación lingüística", en una suerte de reverso del clásico 'Pigmalión' de Bernard Shaw, donde el Dr. Higgins transforma a la florista Eliza Doolitle en una persona refinada verbalmente.

Más allá de la comedia, 'La Gramática' plantea una reflexión "ácida y distópica" sobre la relación con el idioma con preguntas como si puede la corrección gramatical resultar ofensiva; si es la transgresión de las normas lingüísticas una forma de rebeldía o si estamos condenados al reduccionismo verbal y, con él, al empobrecimiento del pensamiento complejo.

María Adánez aporta su carisma a este personaje singular, mientras que Joaquín Notario, referente del teatro clásico y contemporáneo, completa el tándem protagonista.

Para su autor y director, Ernesto Caballero, 'La Gramática' es "una sátira humorística que expone nuestra relación con el vasto legado que constituye nuestro patrimonio común más sólido: la lengua".

Con "ingenio" y "mordacidad", 'La Gramática' "trasciende el humor para convertirse en un retrato certero de la España contemporánea y en una celebración del poder de las palabras sobre la escena", señala La Rambleta.