María Becerra, RVFV, La Zowi y l0rna, en la primera edición del Reve Fest en el Roig Arena

Archivo - La cantante La Zowi durante un concierto - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena de València acogerá este verano la primera edición de Reve Fest, que se celebrará el jueves 16 de julio. A un mes de su celebración, el festival se presenta como una propuesta de música urbana de gran formato, con artistas nacionales e internacionales y un marcado compromiso social.

Reve Fest reunirá a María Becerra, RVFV, Kidd Voodoo, La Zowi, l0rna y C Marí durante más de diez horas de música ininterrumpida en la que también pincharán dj's de la escena urbana valenciana, avanza la organización.

La programación estará encabezada por María Becerra, una de las artistas más influyentes de la música latina actual, que llegará a València con su exitoso Quimera Tour tras consolidarse como una de las grandes voces del pop urbano internacional.

El cartel incluye a RVFV, referente del urbano español y autor de éxitos con cientos de millones de reproducciones, y al chileno Kidd Voodoo, uno de los nombres con mayor proyección dentro de la nueva escena latinoamericana.

A ellos se suman La Zowi, figura clave del trap nacional; l0rna, una de las artistas emergentes que más atención genera dentro de la escena urbana, y el valenciano C Marí en su única fecha en València dentro de su gira actual.

Esta programación se completará con dj's de la escena urbana de Valencia, conectando el cartel con el talento local y el lenguaje de club de la ciudad.

Reve Fest está impulsado por Fundación Músicos por la Salud, que trabaja desde hace más de una década llevando música en directo a hospitales y centros sociosanitarios. Destinará sus beneficios a financiar microconciertos en estos entornos y a crear oportunidades laborales para músicos jóvenes. Además, el proyecto habilitará una fila 0 solidaria para que cualquier persona pueda colaborar con la iniciativa aunque no asista al evento.

Las entradas están disponibles a través de los canales oficiales del festival, que nace con vocación de continuidad y con el objetivo de convertirse en una cita reconocible dentro del calendario urbano estatal.