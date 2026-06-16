María Oruña: "Escapo de lo escatológico porque no siento que tenga nada que ver conmigo"

La escritora María Oruña. - REMITIDA FNAC

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escritora María Oruña asegura que en sus obras "escapa de lo escatológico y de la novela negra purista" porque no siente que tenga "nada que ver" con ella.

Así lo vuelve a demostrar con 'La Cámara de las Maravillas' (Plaza&Janes), una historia coral, que se mueve en el thriller psicológico y que realiza un homenaje a los clásicos con un "juego de apariencias" protagonizado por el ladrón de guante blanco y el elitista mundo del coleccionismo de arte.

En el majestuoso Palacio Dorado, situado en el centro de Madrid, lo más selecto del mundo del arte se ha reunido para la inauguración de un museo que muestra reproducciones de obras de arte icónicas en el contexto donde se exhibieron por primera vez. Amanda Mendoza, la anfitriona, observa con desconfianza a uno de los invitados: el enigmático Dimas Chevalier, el caco más famoso de Europa, que, tras unos años en la cárcel, asegura que se ha reformado por completo.

Mientras, una figura oscura salta ágilmente por el tejado del palacio para entrar en la Cámara de las Maravillas, un lugar en el que la familia Mendoza guarda los más fascinantes tesoros. Pero, cuando el asaltante trata de escapar con el botín, cae fulminado sin motivo aparente. Dimas, acusado de forma indirecta del robo, se verá obligado a colaborar con Amanda para limpiar su nombre y descubrir quién ha profanado la Cámara de las Maravillas.

El germen de este libro hay que buscarlo en la voluntad de la autora de 'armar' una trama con dos puntos de partida: el personaje del ladrón elegante, inteligente y no violento y de produndizar en la interesante y poco conocida labor de la Brigada de Patrimonio Histórico, con la que ya se familiarizó en un título anterior, 'El albatros negro'.

Para la narradora gallega, la mejor parte del proceso de escritora es "la exploración y la investigación cuando emprendes la búsqueda de la historia".

El resultado es "un juego de provocación, de astucia y de ingenio, por parte del lector, pero también por mi parte porque solo yo sé lo que cuesta construir las tramas y los momentos en los que provoco al lector y doy las pistas de quién es quién", explica la novelista en declaraciones a Europa Press.

Respecto a cómo dio vida a su protagonista, Dimas Chevalier, comenta que estudió diversos perfiles de personajes, pero comprobó que muchos se volvían violentos o que, en el caso de uno de los más famosos, como el Arsène Lupin de Maurice Leblanc, la resolución "suele esconder trampas o es demasiado teatral". "Y yo quería que mi ladrón fuera muy creíble, así que propongo un juego pero con mis normas", resume.

Por otra parte, y preguntada por su opinión sobre el fenómeno en alza del llamado 'true crime', Oruña cree que es al mismo tiempo "interesante y peligroso", si no tiene en cuenta la fiabilidad de las fuentes, sobre todo teniendo en cuenta que se abordan temas muy delicados y recientes que aún pueden herir muchas sensibilidades.

EXPECTACIÓN "IMPONENTE"

La popular escritora aprovecha su estancia en València para presentar 'La Cámara de las Maravillas' en el Fórum Fnac. Dos semanas después de su lanzamiento, la autora se muestra encantada con la recepción que la novela está teniendo entre el público: "Está siendo increíble, la expectación me ha sorprendido porque ha sido más imponente que en otras ocasiones y de momento todos los mensajes son positivos y los lectores me dicen que les da pena que la historia acabe. Para mí es muy importante que los lectores no queden defraudados", concluye.

Con más de un millón de ejemplares vendidos en todo el mundo, Oruña se ha consolidado como una de las grandes voces del thriller contemporáneo en español. Su trayectoria, marcada por el éxito de la serie Los libros del Puerto Escondido y por sus incursiones en la novela histórica y de aventuras, da ahora un nuevo giro con una propuesta que combina intriga, arte y una cuidada arquitectura narrativa.