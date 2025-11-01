Maribel Vilaplana, citada a declarar el lunes como testigo en la causa de la dana, acude a un hospital por indisposición

VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista Maribel Vilaplana, quien el próximo lunes esta citada a declarar como testigo en la causa sobre la gestión de la dana, ha acudido este sábado a un centro hospitalario tras haber sufrido una indisposición, según han confirmado a Europa Press fuentes de su entorno.

Se da la circunstancia de que hoy mismo el diario Levante-EMV ha publicado una información en la que asegura que la periodista, que comió con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024 --el día de la trágica barrancada que acabó con la vida de 229 personas-- habría mostrado un vídeo al jefe del Consell sobre las inundaciones sufridas en la localidad de Utiel.

Según este medio, entre las 17.37 y las 17.40 horas del 29O, Mazón habló con la exconsellera de Interior Salomé Pradas y vio un vídeo de la situación de Utiel recibido por Vilaplana en su whatsapp.

Fuentes del entorno de la comunicadora consultadas por Europa Press aseguran que aquel día le llegó un mensaje por dicha aplicación de mensajería instantánea referente a un tuit de la televisión pública valenciana À Punt que hablaba del "virulento temporal que ha desbordado el río Magro a su paso por Utiel".

Las mismas fuentes remarcan que Vilaplana no "dimensionó la importancia" de la información y no le mostró el contenido del vídeo a Mazón.