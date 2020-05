La Marina revoca la autorización de ampliación de terraza a cuatro locales y colocará cámaras de control

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Marina de València revocará la autorización de ampliación de terraza a cuatro locales, abrirá expediente sancionador a tres de ellos e instalará cámaras de grabación de imagen para controlar afluencia de público, tras las imágenes difundidas este fin de semana en redes sociales en las que se ve cómo numerosas personas llenan el espacio de ocio y varias de sus terrazas, sin guardar la distancia de seguridad.

Así lo ha anunciado el director general del Consorcio, Vicent Llorens, en una visita a las instalaciones del alcalde de València, Joan Ribó, quien ha advertido que las normas "se deben respetar" y ha asegurado que el consistorio va a ponerse "serio" para que esto se lleve a cabo en toda la ciudad.

Desde la Policía Local, su concejal responsable, Aarón Cano, ha informado que durante la última semana se han elevado diez propuestas de sanción a establecimientos de La Marina, la mayoría por incumplir las medidas de seguridad recogidas en el estado de alarma por el coronaviurs y ha asegurado que la Concejalía de Protección Ciudadana estudia medidas para solicitar su cierre temporal ante "reiterados incumplimientos".

Llorens, que ha defendido que la mayor parte de los empresarios de la zona están actuando "con responsabilidad" y siguiendo el protocolo de seguridad y desescalada que se estableció por el Gobierno de España con Generalitat y el Ayuntamiento y que se consensuó hace tres semanas, ha enumerado las medidas adoptadas para evitar que los hechos se repitan y ante unas imágenes que "se den por buenas o no", corresponderían al sábado.

En primer lugar, se ha revocado la autorización para la ampliación de la terraza a cuatro establecimientos de la zona implicada, con lo que su aforo se reducirá al 50 por ciento; en segundo, en coordinación con Policía Local, se han sumado al procedimiento sancionador a tres locales al considerar que incumplen el contrato por concesión, un hecho que se les notificará este martes e instalarán cámaras de grabación para evitar concentraciones de personas, de manera que, cuando se detecte, se avisará a la Policía y para comprobar el mantenimiento de la distancia de seguridad y el uso de mascarilla.

El expediente sancionador se incoa por no guardar la distancia social y por el desarrollo de la actividad fuera del horario permitido. "Son restaurantes que en Fase 1 solo pueden dar comidas y cenas; no pueden servir copas a las 18.00 ni tener música como tenían", ha subrayado.

Llorens ha hecho hincapié en que la mayor parte de las empresas está cumpliendo el protocolo y ha advertido: "Que haya gente que no actúe correctamente, no tiene que manchar el trabajo del resto", por lo que serán "inflexibles". "La avaricia no puede echar a perder lo que estamos consiguiendo primero como sociedad y segundo como Marina", ha insistido.

NO A UNA MARCHA ATRÁS

Por su parte, Ribó ha señalado que, aunque la gente tenga "muchas ganas" de estar en terrazas, "estamos en un proceso de desescalada" y "es imprescindible que respetemos las normas". "Si no lo hacemos de forma cuidadosa y con cierta disciplina personal, podemos acabar como otros países que han dado marcha atrás. Sería terrible para la economía y la moral y el desánimo de las personas, y no podemos permitirlo", ha dicho, y ha recalcado que el consistorio está adoptando medidas para que esto "no pase en La Marina ni en el río ni en ninguna parte".

Sobre la realidad de lo que reflejan los vídeos difundidos y por que hay personas dicen que no se corresponden con lo ocurrido, el alcalde ha reconocido que en una imagen se puede perder profundidad de campo o haber concentración de planos, pero, en todo caso, "la Policía nos ha dicho que hay propuestas de sanción y si las ha habido es por incumplimiento de las normas".

"Las imágenes, imágenes son y punto; ni las doy por válidas ni por inválidas; pero la Policía sí que estaba allí y en función de eso opina", ha concluido.

Y desde la Policía, el edil Aarón Cano ha recalcado que en València hay más de 3.000 establecimientos que pueden disponer de terraza, por lo que ha pedido "no tomar la parte por el todo". En el caso de La Marina, ha cifrado en 10 las propuestas de sanción y ha incidido en que trabajarán para el cierre temporal "ante el retirado incumplimiento de las condiciones de la Fase 1".

No obstante, ha pedido a los ciudadanos "no esperar una solución policial a una cuestión que es una responsabilidad colectiva". "La responsabilidad social es una parte fundamental. Todos estamos capacitados para hacer frente a la epidemia porque estamos en el tránsito, pero no hemos salido", ha alertado.