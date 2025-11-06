Martínez anuncia que las obras del nuevo Palacio de Justicia de Alzira (Valencia) estarán finalizadas este noviembre

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha anunciado que las obras del nuevo Palacio de Justicia de Alzira (Valencia) estarán finalizadas este mes de noviembre. "El nivel de ejecución de la obra supera el 98 por ciento y la inversión ya realizada es de 20.819.262 euros", ha desgranado.

Así lo ha avanzado la titular de Justicia durante su visita a la actual sede judicial, en la plaza Sufragio, en la que ha estado acompañada por el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez; el presidente del Tribunal de Instancia, Francisco David Cabrera; la vocal de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia, M.ª Pilar Sempere; la delegada en Alzira del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia, M.ª Ángeles Pons; la secretaria del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, Clara Real, y el diputado 3.º de la Junta del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, Eduardo Gimeno, ha indicado la adminstración autonómica en un comunicado.

Martínez se ha interesado por las necesidades del personal de la sede judicial y también por el funcionamiento del nuevo modelo organizativo, tras la implantación de la nueva Oficina Judicial de los Tribunales de Instancia --el pasado 1 de julio en el partido judicial de Alzira--, por el que los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se transformaron, respectivamente, en Secciones Civiles y de Instrucción Únicas, y Secciones de Violencia sobre la Mujer.

En este sentido, la consellera ha agradecido al personal de esta Administración de Justicia el esfuerzo efectuado en los últimos meses para adaptarse a diversas actuaciones a nivel normativo, tecnológico y de organización de recursos humanos, con el fin efectuar la transición al nuevo modelo organizativo judicial "con éxito".

"Con la próxima puesta en marcha del nuevo Palacio de Justicia de Alzira, dado que se va a terminar con la dispersión judicial existente y todos los órganos podrán operar a la vez en un mismo sitio, esperamos que la justicia sea cada vez más cercana y eficiente para los ciudadanos", ha recalcado.

La inversión del nuevo Palacio de Justicia de Alzira superará los 21,1 millones de euros. Actualmente se están terminando de rematar los acabados interiores. Los pavimentos y los revestimientos verticales, junto con los falsos techos, se encuentran totalmente instalados.

También se ha completado las mamparas de compartimentación e instalaciones principales, además de la señalética. Respecto a la envolvente, las obras se encuentran acabadas, a la espera de los detalles finales, ha detallado.