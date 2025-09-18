Martínez asegura que la Generalitat seguirá impulsando mecanismos legales para proteger los derechos de sanitarios

VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat seguirá impulsando mecanismos legales para proteger los derechos de usuarios y profesionales sanitarios, "garantizando que cualquier ciudadano que vea vulnerado sus derechos pueda acceder a la administración de justicia en condiciones de igualdad. Todo ello a pesar de no contar con los recursos necesarios como consecuencia de la infrafinanciación estructural que sufre nuestra comunidad".

La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha pronunciado estas palabras durante el acto inaugural del VIII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana, que se ha celebrado en Alicante.

Esta octava edición del congreso ha acogido distintas mesas de debate en las que se han abordado cuestiones que afectan a este binomio que es el derecho y la salud, donde se ha puesto en valor el derecho a la salud como derecho universal, como es el caso de la salud mental, los métodos alternativos en la resolución de controversias sanitarias, o las agresiones a profesiones del sector de la salud y se ha analizado también normas tan novedosas como la Ley ELA.

La consellera Martínez ha recordado que la Ley ELA supone un "avance sustancial" en la mejora de los servicios de atención y apoyo tanto para quienes padecen la enfermedad como para sus familias y ha explicado que "para el desarrollo de esta norma, que nos corresponde ejecutar a las comunidades autónomas, se debería haber dotado por parte del Gobierno de España de los recursos adicionales con que poder desplegar la ley".

En este punto, la titular de Justicia ha asegurado que "la infradotacion económica por parte del Ejecutivo Central desafortunadamente no es una novedad".

"En el ámbito de mis competencias ya he vivido esta desconsideración con la aprobación de la nueva Ley de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia, que conlleva una serie de elevadas inversiones para adaptar las estructuras judiciales para las que no se nos ha dotado de los fondos necesarios con que acometer las reformas que lleva aparejada esta nueva norma", ha recordado.

En este sentido, ha asegurado: "Somos conscientes de que, sin recursos suficientes, el esfuerzo es mayor para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos, pero les aseguro que para este Consell es prioritario tanto ofrecer la mejor atención sanitaria a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, como garantizar la tutela efectiva de sus derechos y libertades".