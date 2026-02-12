Martínez defiende que la ampliación de la planta judicial conlleve el refuerzo de estándares de acceso a la judicatura

La consellera Nuria Martínez defiende que la ampliación de la planta judicial conlleve el refuerzo de los estándares de acceso a la judicatura y la provisión de recursos - GVA

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha inaugurado el Congreso Internacional Poder Judicial y Democracia celebrado en la Universidad Católica de Valencia, donde ha defendido que la ampliación de la planta judicial debe ir acompañada del refuerzo de los estándares de acceso a la carrera judicial, "con procesos rigurosos, objetivos y transparentes", porque "apostar por la meritocracia es apostar por la solidez institucional y por la confianza de la ciudadanía en sus jueces", ha dicho.

En su intervención, ha subrayado que cubrir las plazas judiciales necesarias es una "oportunidad" para mejorar la calidad de la Justicia y no solo para aumentar cifras. Asimismo, ha subrayado que mantener la exigencia en el acceso "garantiza la igualdad de oportunidades basada en el esfuerzo y la preparación", y ha recordado que la defensa del Poder Judicial y de la igualdad ante la ley "es un deber permanente que requiere voluntad política, compromiso institucional y convicción".

La consellera ha indicado que "el anuncio de creación de nuevas plazas en la Comunitat Valenciana es fruto de la incansable reivindicación del Consell, del TSJCV, del CGPJ y de los operadores jurídicos" y ha advertido de que "ampliar el número de plazas sin garantizar simultáneamente el incremento real de jueces disponibles puede resultar insuficiente".

Martínez ha explicado que no basta con crear más plazas, sino que es "necesario" planificar bien el sistema para que esas medidas sean efectivas. En este sentido, ha afirmado que "es imprescindible una planificación seria y coherente por parte del Ministerio de Justicia, que no se limite a anuncios puntuales, sino que impulse de forma decidida las convocatorias necesarias, garantice la cobertura efectiva de las plazas y dote al sistema de los recursos adecuados".

La responsable de Justicia de la Generalitat ha lamentado la "falta" de planificación y consenso del Ministerio y ha señalado que esta situación "ha supuesto un esfuerzo extraordinario de la Generalitat para adaptarse al nuevo modelo organizativo, tanto en medios humanos como económicos, sin la coordinación necesaria del Gobierno de España, con plazos muy ajustados y sin los recursos extraordinarios imprescindibles para afrontar unas reformas de elevado coste", ha criticado.