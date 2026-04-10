Martínez garantiza "la continuidad de los recursos humanos" en el tribunal de Catarroja que instruye la dana

Archivo - La consellera de Justicia, Nuria Martínez, en imagen de archivo. - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha asegurado que la Generalitat "garantiza la continuidad de los recursos humanos" en el Juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la dana.

"Por parte de la Generalitat no se va a generar ningún tipo de dilación. Seguiremos dando el soporte que precisa el juzgado de Catarroja con los medios materiales y recursos humanos necesarios para garantizar la correcta instrucción de la causa. Nuestro compromiso por ofrecer una Administración de Justicia de calidad es indiscutible", ha defendido la consellera.

En estos términos se ha pronunciado la titular de Justicia en relación a que 200 de los refuerzos judiciales distribuidos por los 36 partidos judiciales de la Comunitat Valenciana pasarán a ser estructurales a partir del 1 de julio de este año.

Al respecto, la propia jueza de Catarroja ha advertido en un auto notificado a las partes que prevé una "gran dilación" en la instrucción de la causa ante la comunicación recibida por parte de la Conselleria de Justicia de la supresión, a partir del 30 de junio, de cuatro puestos de funcionarios de apoyo en su juzgado.

Por su parte, la titular de Justicia del gobierno valenciano ha señalado, en un comunicado, que esta medida, "enmarcada en un plan de agilización de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana, se adopta con el objetivo de avanzar en el proceso de estabilización de las plantillas y consolidar un modelo de Administración de Justicia más moderno, ágil y eficiente, orientado a garantizar un mejor servicio a la ciudadanía".

Martínez ha incidido en que el proceso de estabilización de la plantilla de Justicia "responde al cumplimiento de la normativa vigente, a una prioridad de la propia Administración, que es la de reducir la temporalidad, dotar de mayor estabilidad a las plantillas y mejorar las condiciones laborales del personal al servicio de la Justicia y a una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales".

La consellera ha explicado que la identificación de estas plazas se ha realizado "en base a un criterio objetivo de antigüedad, priorizando aquellos puestos que se han ido perpetuando renovación tras renovación y que requieren, por tanto, de una consolidación definitiva".

"Con la creación de 200 puestos estables en la plantilla, vamos a reforzar la capacidad del sistema, contribuyendo directamente a una prestación más eficaz y sostenible del servicio público de Justicia", ha aseverado Nuria Martínez.

TRANSICIÓN "ORDENADA"

En este sentido, la titular de Justicia ha explicado que se trata de una medida que ha sido comunicada y trabajada en el marco del diálogo con las organizaciones sindicales. "La transición se gestionará de manera ordenada, intentando garantizar en todo momento la continuidad del servicio y minimizando cualquier impacto tanto en los profesionales como en la ciudadanía", ha asegurado la consellera.

Desde el ejecutivo autonómico remarcan que "en el marco del Plan de Agilización y Modernización de la Justicia que está implementando la Conselleria de Justicia se están adoptando diferentes medidas para reducir la temporalidad y avanzar en eficiencia, además de estabilizar estas 200 plazas de refuerzos".

En concreto, la Conselleria de Justicia "ha logrado reducir el tiempo medio para cubrir plazas temporales en los juzgados, pasando de 25 a 8 días a través de un nuevo sistema de gestión de la bolsa de empleo que se activó en noviembre, logrando cubrir en 3 meses más de 250 plazas con mayor agilidad", afirman.

Además, en la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación ha avanzado en la estabilización y consolidación de la plantilla del personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Valencia.

Durante el último año, desde la Conselleria se han realizado "las actuaciones necesarias para crear seis plazas estructurales de psicólogos, seis de trabajadores sociales, tres de médicos forenses, un facultativo, dos gestores y cuatro tramitadores, además de estabilizar dos plazas de médicos forenses", concluyen.