Martínez Mus anuncia un decreto del Consell para asegurar la viabilidad del taxi como servicio público esencial

Asamblea de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat - GVA

ALICANTE 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha anunciado la "inminente aprobación" por parte del Consell de un decreto para asegurar la viabilidad del taxi "como servicio público esencial".

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, Martínez Mus ha defendido que este decreto "no nace de la improvisación, sino de meses de trabajo, de escucha activa y de una decisión política clara: proteger el taxi y ordenar el sistema de transporte, asegurando su viabilidad como servicio público esencial".

Así lo ha asegurado durante su intervención en la asamblea de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana celebrada este martes en Alicante, donde ha defendido que el taxi "no puede regularse como si fuera un negocio cualquiera, porque es movilidad cuando no hay alternativas, cohesión social en barrios y municipios y garantía de servicio las 24 horas del día, los 365 días del año".

Martínez Mus ha explicado que este decreto "viene a acabar con una ambigüedad que ha generado inseguridad durante demasiado tiempo", y se enmarca "en una hoja de ruta de apoyo al sector que ya se ha materializado en medidas concretas".

En este sentido, ha subrayado que el Consell aprobó antes de finalizar 2025 la actualización de las tarifas "para garantizar la viabilidad económica de un servicio público esencial". En el ámbito urbano, especialmente en el área de Alicante, se han aprobado incrementos medios superiores al 9 por ciento, con subidas en la bajada de bandera, el precio por kilómetro, la hora de servicio y los mínimos diurnos y nocturnos.

"Es la primera vez desde 2014 que las tarifas del taxi crecen por encima del IPC. Y esto no ocurre por casualidad, sino porque ha habido diálogo, negociación y voluntad política", ha señalado Mus.

INSPECCIONES Y CONVIVENCIA VTC

El vicepresidente tercero también ha destacado que la Generalitat "ha reforzado durante esta legislatura las inspecciones a las VTC", en colaboración con otros cuerpos y con la Policía. De forma paralela, se ha impulsado una nueva orden del taxi que recupera suplementos para jornadas de alta demanda después de que los tribunales anularan la orden del anterior ejecutivo, "con el objetivo de hacer posible la convivencia de VTC y taxi y lograr el mejor transporte posible para la Comunitat Valenciana".

Durante su intervención, Martínez Mus ha insistido en la importancia del diálogo permanente con el sector, ya que "las normas se aprueban, pero el servicio se mejora escuchando al sector día a día".

El conseller ha cerrado su intervención agradeciendo la labor de los taxistas en los momentos más difíciles y recordando que, tras las riadas de octubre de 2024, "fueron mucho más que transporte", trasladando a personas mayores y con movilidad reducida, "actuando como refuerzo logístico cuando otros servicios no podían acceder y garantizando la movilidad básica, en muchos municipios, cuando todo lo demás estaba paralizado".