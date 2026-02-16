Martínez Mus asegura que todas las obras locales de reconstrucción de la Generalitat concluirán esta primavera

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en Nueva Economía Fórum - NUEVA ECONOMÍA FÓRUM

VALÈNCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha afirmado que esta primavera concluirán todas las obras locales de reconstrucción de infraestructuras afectadas por la dana, "completando así toda la recuperación que depende de la Generalitat".

Así lo ha señalado durante en un desayuno de Nueva Economía Fórum que ha protagonizado este lunes, y cuya presentación ha corrido a cargo del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Al acto han asistido otros integrantes del Consell y la alcaldesa de València, María José Catalá; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, junto a representantes empresariales y de la sociedad civil.

Martínez Mus también ha señalado que "este trimestre estarán en marcha 70% de las iniciativas del Pla Endavant y en julio, el 100%". "Nos marcamos plazos y los cumplimos", ha remarcado.