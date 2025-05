Martínez Mus lamenta retrasos del Gobierno en obras de prevención de riadas: "Estamos con el mismo riesgo que el 28O"

Anuncia un proyecto para crear una red de parques metropolitanos inundables complementarios a encauzamientos de barrancos

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha lamentado los "retrasos" por parte del Ejecutivo central en obras hidráulicas de prevención de posibles riadas: "Estamos hoy con el mismo riesgo que el día 28 de octubre", ha advertido.

Mus ha realizado estas declaración durante su participación en el desayuno informativo del Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, organizado por Nueva Economía Fórum, al ser preguntado por su opinión sobre qué infraestructuras deberían acometerse para evitar futuras inundaciones y sobre si cree que el Gobierno está a la altura de las circunstancias.

El conseller ha explicado que todas las obras de canalización y de protección estructurales hidráulicas ya estaban previstas antes de la riada "y no se hicieron". "Y siguen a paso ordinario, y no estamos en una situación ordinaria", ha alertado.

"La última vez que estuvimos reunidos en la Confederación salí muy defraudado porque vi que no habíamos avanzado ni un paso. Estamos hoy con el mismo riesgo que el día 28 de octubre. No hemos avanzado nada. Ahí tengo muchos reproches que hacer", ha lamentado.

Y ha criticado: "No aprendemos de lo que nos ha pasado y ahí no estamos consiguiendo una mejora del ritmo. Ya no digo de plantear nuevas soluciones y trabajar en un nuevo escenario, sino simplemente en hacer lo que sabíamos que hubiera sido muy útil tener hecho. No hemos conseguido aumentar el ritmo ni avanzar ni un paso", ha insistido.

Respecto a las competencias autonómicas, el conseller ha expuesto que desde el Gobierno valenciano han hecho "todo" lo que les correspondía hacer, y se ha referido a la normativa urbanística o al hecho de realizar una cartografía propia para identificar en qué territorio hay más riesgo de inundaciones y cómo actuar en él.

El conseller, que ha hecho un repaso de todos los trabajos efectuados tras la dana y la situación en que se encuentra el metro, carreteras y localidades, ha anunciado también que la Generalitat trabaja en un proyecto para la creación de una red de parques metropolitanos inundables en el sur del área metropolitana de València como parte de la Estrategia de Regeneración.

Ha explicado que se trata de una herramienta más de mitigación "que se sumará las necesarias obras estructurales que seguimos reclamando al Gobierno central". El proyecto, que abarcará más de 3.900 hectáreas de suelo rústico en las riberas del Turia y del sistema Poyo-Saleta, busca no solo mitigar los efectos de futuras inundaciones, sino también impulsar la regeneración ambiental, agrícola y social del entorno. "La recuperación no debe ser un mero proceso de rehacer lo mismo, sino de hacerlo mejor", ha subrayado Martínez Mus.

En este sentido, ha señalado que el proyecto se está elaborando junto a la Vicepresidencia segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana y con expertos de la Universitat Politècnica de València (UPV). Esta estrategia permitirá "regenerar corredores verdes que conecten l'Albufera y el frente litoral con las zonas forestales del oeste metropolitano", que están terminando de ser definidos.

En materia medioambiental, el conseller también ha avanzado que el próximo mes de junio saldrá a información pública el nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de l'Albufera, "un instrumento clave" que prevalece sobre cualquier otro en la ordenación de los recursos naturales del parque, que no se actualizaba desde hace 30 años "y que será clave para avanzar en la candidatura de reserva de la biosfera", ha subrayado.

Así mismo, Martínez Mus ha destacado que la respuesta de la Generalitat a los efectos de las inundaciones se ha traducido en una inversión "sin precedentes" a través del Plan Recuperem València. "Solo desde esta Conselleria hemos movilizado más de 600 millones de euros, con una inversión diaria de 2,8 millones para recuperar infraestructuras esenciales y devolver la normalidad a los municipios afectados", ha indicado.

A través de este esfuerzo inversor, la Generalitat reabrirá el 2 de junio varias infraestructuras de forma definitiva, como el acceso al Circuito Ricardo Tormo de Cheste y el puente entre Massanassa y Catarroja sobre el barranco del Poyo. Además, el 10 de junio entrará en servicio el nuevo puente de la CV-36 que permitirá habilitar seis kilómetros de autovía desde el by-pass hasta el enlace con la CV-410, mejorando significativamente el acceso a los polígonos industriales de Aldaia, Alaquàs y Torrent.

FERROVIARIO Y MOVILIDAD

El conseller, en cuanto a los trabajos ya realizados, ha indicado que en materia viaria se restableció, en solo un mes tras la riada, el tráfico en las 18 carreteras autonómicas afectadas con una inversión de 75 millones de euros. Además, la Generalitat asumió 54 obras de titularidad municipal con otros 49,2 millones. Actualmente, el 100% de estas actuaciones locales ya están en marcha.

En movilidad se recuperó el servicio de tranvía en dos semanas, el 80% de la red de Metrovalencia recuperó su conectividad en diciembre y se reabrió un tramo clave de la línea 2 en Paterna antes de Navidad. Asimismo, se pusieron en marcha 25 líneas lanzadera, dando servicio a casi 3,7 millones de viajeros. Las últimas que siguen en servicio estarán disponibles hasta el 21 de junio, cuando se abrirá la zona sur de Metrovalencia.

En lo que respecta al sistema de saneamiento, el conseller ha recordado se recuperó el servicio en las 123 estaciones afectadas en apenas un mes, con una inversión de más de 50 millones de euros. Actualmente, el 70% del plan de reconstrucción de saneamiento está ejecutado y se prevé su finalización este verano.

De la misma forma, ha incidido en que también se avanza en la gestión de residuos con 500.000 toneladas ya tratadas del total de 800.000 generadas por la riada que habían sido apiladas en los puntos de transferencia, lo que representa un 69% de ejecución del plan. En paralelo, se trabaja en la recuperación de las infraestructuras forestales afectadas con la reconstrucción de 2.755 kilómetros de pistas en 186 municipios.