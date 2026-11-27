Archivo - El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha reclamado al Gobierno de España que active "ayudas reales" para que las familias afectadas por la dana Adam puedan recuperar cuanto antes la normalidad y afrontar las pérdidas sufridas, al tiempo que ha denunciado la lentitud del Ejecutivo en su respuesta.

En este sentido, el vicepresidente ha sido crítico con la actuación del Consorcio de Compensación de Seguros a la hora de gestionar los daños ocasionados por las inundaciones de los días 18 y 19 de octubre en miles de coches, al que la Generalitat viene reclamando una mayor agilidad en las peritaciones, la resolución de los expedientes y el pago de las indemnizaciones.

"El Consorcio no está cumpliendo con unos asegurados que pagan esa cobertura en sus recibos y no están recibiendo la atención. Las peritaciones se están eternizando y la gente se desespera", ha denunciado Martínez Mus en un comunicado.

El vicepresidente ha lamentado, además, que el Gobierno de España no haya habilitado subvenciones extraordinarias para las familias que han perdido sus vehículos como consecuencia de las inundaciones. "La Generalitat es la única que está dando ayudas en este sentido".

Por ello, ha reclamado al Ejecutivo central que escuche a los municipios y complemente las ayudas autonómicas con medidas que permitan a las familias adquirir nuevos vehículos, así como revisar los criterios de valoración de los vehículos siniestrados y de infraseguro y reconocer los sobrecostes derivados de las reparaciones.

Martínez Mus también ha cuestionado la eficacia y la agilidad del mecanismo diseñado por el Gobierno de España para canalizar las ayudas a los comercios afectados a través de las cámaras de comercio. El vicepresidente ha advertido de que estas ayudas pueden tardar "muchísimo tiempo" en llegar a los damnificados, dado que el sistema, según ha señalado, ni siquiera se ha puesto en marcha.

El representante de la administración autonómica considera "insuficiente una respuesta estatal que, además de acumular retrasos en la puesta en marcha de las ayudas a los sectores económicos afectados, sigue sin ofrecer un respaldo directo a las familias equiparable al habilitado tras otras catástrofes naturales de similares características".

FINANCIACIÓN

A estas reivindicaciones, recalca la Generalitat, se suma la necesidad de proporcionar financiación suficiente a los ayuntamientos para afrontar los gastos extraordinarios de emergencia y recuperación, facilitar la gestión administrativa de los municipios afectados y mejorar la coordinación entre las distintas administraciones.

Frente a la "demora" de las medidas estatales, Martínez Mus ha recordado que, tal y como se comprometió el presidente Juanfran Pérez Llorca, la Generalitat ya está pagando las ayudas para viviendas y vehículos afectados, ha recuperado las carreteras dañadas por las inundaciones y tiene en marcha los trabajos de recuperación de los caminos forestales y las infraestructuras de depuración.

Asimismo, el vicepresidente ha exigido al Gobierno de España que agilice las actuaciones hidráulicas que corresponde ejecutar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que inicie "la ansiada recuperación de la costa afectada". "Volvemos a estar solos en la recuperación de esa zona que tanto ha sufrido en esta dana", ha sentenciado Martínez Mus.