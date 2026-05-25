Martínez niega haber "desmontado" el equipo de la jueza de Catarroja y garantiza: "No hay ninguna historia rara"

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, comparece en la comisión de Justicia de Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha negado haber "desmontado" el equipo de la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana a raíz del proceso de estabilización del personal de justicia, al tiempo que ha defendido que este se ha llevado a cabo siguiendo criterios "objetivos" y ha reprochado a las formaciones de izquierda que intenten "sacar un minuto de gloria" con esta cuestión. "No hay ninguna historia rara", ha expresado.

Así lo ha manifestado en su comparecencia este lunes en la comisión de Justicia, Interior y Administración Pública de Les Corts para informar sobre la política de su Conselleria en materia de personal de la Administración de Justicia y sobre la aplicación de la ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, así como su implantación, refuerzos judiciales y de personal funcionario.

Sobre el juzgado de Catarroja, Martínez ha explicado que el proceso de estabilización ha seguido "criterios objetivos" como las plazas que llevaban allí más de tres años. "No hablamos de personas, hablamos de plazas", ha insistido, al tiempo que ha asegurado que tiene "la conciencia tranquila" y ha defendido que es "muy transparente". "Si algo me motivó a dar el paso y venir aquí fue precisamente lo que pasó", ha desvelado, en alusión a su incorporación al Consell tras la dana.

"En ninguna cabeza cabe, y menos en la mía, que yo intente perjudicar una situación ante la mayor catástrofe que ha sufrido esta Comunitat, no tendría ningún sentido", ha agregado la consellera de Justicia, que ha mostrado "respeto a todos los jueces y magistrados y, por supuesto, a la magistrada de la dana y sus funcionarios". También ha sacado pecho de que el Consell ha garantizado a la jueza "los refuerzos que había pedido". "La que más interés tiene de que acabe pronto la instrucción soy yo", ha afirmado.

Dicho esto, ha acusado al PSPV y Compromís de "faltar el respeto a los más de 5.000 funcionarios de justicia que tienen la formación, la dedicación y las capacidades necesarias para desarrollar la labor en esta y en cualquier otra causa" y ha asegurado que estas formaciones "no son quienes para juzgar si el trabajo de un funcionario o de otro va a suponer una dilación o alteración de ninguna instrucción". "Todos son excepcionales en el trabajo que llevan a cabo", ha defendido.

"NO SOBREPASAR LA LEY", SU LÍNEA ROJA

Además, ha advertido de que, si estas plazas no se hubieran convertido en estructurales, por "poco que se alargue la instrucción, ese personal estaría superando el límite que fija la ley para el personal interino", y ha remarcado que su "línea roja" es precisamente "no sobrepasar la ley". "Si me sugieren que tengo que incumplirla para mantener a gente que no puede estar más de tres años, están muy equivocados, no lo voy a hacer ni aquí ni en ningún otro sitio", ha garantizado.

Respecto al proceso de estabilización, Nuria Martínez ha resaltado que la cobertura de plazas se ha hecho "conforme a la normativa y a lo que las fuerzas sindicales pidieron: primero una comisión de servicios, luego una bolsa de interinos y, después, se sacan a concurso". "Esa es la manera en la que en mesa sectorial se acordó", ha apuntado.

LA JUEZA SOLO HA RECLAMADO DOS PLAZAS

De hecho, ha desvelado que, una vez resuelta la convocatoria de la comisión de servicios, de los cuatro puestos de refuerzo que tenía la magistrada de Catarroja, uno ha sido solicitado por comisión de servicios por otra persona y, de los tres restantes que quedarían a la "libre elección" de la jueza, hasta el momento "solo ha reclamado dos". "No sabemos si el otro lo reclamará o no", ha deslizado.

La consellera de Justicia ha animado a la oposición a ser "más constructivos y a dejar de utilizar y manipular todo esto", lo que provoca "incrementar el dolor a personas que ya han sufrido mucho" como las víctimas de la dana, ha lamentado, y ha remarcado que el proceso ha sido "transparente desde el primer momento". "Insisten en sacar rédito, pero no hay ninguna historia rara", ha afeado al PSPV y Compromís.

"PALOS EN LAS RUEDAS" A LA INVESTIGACIÓN

Entre los grupos, en declaraciones previas a los medios, Ernest Blanch (PSPV) ha sostenido que el Consell tiene una "alarma roja" en el juzgado de Catarroja, donde se investiga "el caso más sensible de toda la justicia valenciana con diferencia", y ha advertido a la consellera de Justicia de que "los actores judiciales le han pedido que sean las mismas personas las que continúen la instrucción", por lo que, "si las cambia, está intencionadamente poniendo palos en las ruedas" a la misma. "Todos sabemos cómo se las gastan en el PP", ha deslizado.

A su juicio, si ha habido "urgencia y necesidad para colocar a la mujer" del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "en algún sitio, aquí tendría que sentarse hacer una reflexión clara". Ha apuntado que en otras comunidades autónomas "se han adoptado medidas de extraordinaria necesidad" ante "macrocausas", por lo que en este caso "nadie entiende que no quieran hacerlo". "Alguien está con el gatito acariciando y dando instrucciones, no sabemos si es --Carlos-- Mazón o si es Pérez Llorca", ha añadido.

Mientras, Jesús Pla (Compromís) ha calificado de "absolutamente incomprensible" la decisión de la consellera de "retirar cuatro de los cinco refuerzos" del juzgado de Catarroja y ha avisado de que la misma "no se entiende si la voluntad de la actual Consell no es obstaculizar y obstruir la instrucción". También ha apuntado que todavía faltan "más de 100 testimonios por declarar" ante la jueza de la dana y el Gobierno valenciano "lo deja en un refuerzo".

"Aunque la consellera dice que los refuerzos van a continuar, lo que no dice es que no van a continuar las mismas personas que están instruyendo la causa. Es decir, será, en el mejor de los casos, comenzar de nuevo con la experiencia acumulada que tenía la gente que estaba trabajando desde marzo de 2025", ha apostillado.

"LAS MISMAS PLAZAS" QUE HASTA AHORA

Sin embargo, Laura Chulià (PP) ha señalado que la "realidad" es que una parte de las plazas del juzgado de Catarroja forman parte de las 200 que pasan a ser estructurales y dejan de ser temporales. "En realidad, el refuerzo lo único que hace es que deja de ser temporal para convertirse en fijo y, por tanto, obviamente las plazas van a seguir siendo numéricamente las mismas", ha incidido.

Y David Muñoz (Vox) ha apuntado que, si en Catarroja "va a haber el mismo personal que hasta ahora, no hay ningún tipo de recorte". "La cuestión es si tienen que ser las mismas personas, los mismos funcionarios, o no", ha apuntado, aunque ha considerado que cualquier profesional de la Administración de Justicia "puede llevar a cabo la tramitación de cualquier procedimiento, por mucha complejidad que tenga, y lo puede hacer de forma excelente". "Ninguna sombra de sospecha sobre todos ellos", ha añadido.