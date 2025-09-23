'Maruja', cortometraje de la campaña de Alicante contra la soledad no deseada, premiado en el Festival de San Sebastián

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'Maruja', que forma parte de la campaña del Ayuntamiento de Alicante bajo el lema 'Tenlos en cuenta' para "sensibilizar sobre el problema de la soledad no deseada de las personas mayores", ha obtenido el primer premio de la sección 'Cortometrajes Loterías' del Zinemaldia, Festival de Cine de San Sebastián, uno de los "más prestigiosos" del panorama nacional, dotado con 10.000 euros.

En la segunda edición del concurso de cortometrajes se presentaron más de un centenar de trabajos, de entre los que fueron seleccionados seis. El jurado ha estado presidido por la actriz Carmen Machi y completado por la subdirectora de comunicación de Loterías, María Núñez, y el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos.

La concejala de Mayores de Alicante, Begoña León, ha aseverado que la obtención de este premio "es una fantástica noticia y supone un reconocimiento más para este magnífico cortometraje", cuyo mensaje de concienciación sobre el problema de la soledad no deseada de los mayores "ha logrado conmover a todos", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, la edil ha señalado que "los numerosos éxitos cosechados por esta pieza cinematográfica contribuyen en gran medida a amplificar el mensaje que desde la administración local se quiere transmitir con la campaña 'Tenlos en cuenta'".

La obra, que puede visualizarse en la web www.tenlosencuenta.es, es un corto producido por Grupoidex y su central de producción, Racords Films, que cuenta la historia de una mujer de 80 años, interpretada por la actriz María José Alfonso, que ha perdido a su marido y pasa sus días sin contacto humano, si bien recibe de vez en cuando la llamada de alguna teleoperadora que "le ayuda a combatir esa soledad no deseada. Hasta el momento, la producción audiovisual ha sido seleccionada para participar en 74 festivales nacionales e internacionales y ha recibido 14 premios.

"HERRAMIENTA PUBLICITARIA"

Por su parte, el director y guionista de 'Maruja' y director de Racords Films, Álvaro García Company, ha indicado que "en la obra se ha querido demostrar que la ficción cinematográfica puede ser una herramienta publicitaria muy poderosa para transformar la sociedad y dar voz a realidades que merecen ser contadas con formatos innovadores y llenos de creatividad".

El CEO de Grupoidex, Miguel Quintanilla, también ha destacado que este premio "consolida la apuesta por el 'branded content' audiovisual y por el entretenimiento y a su vez refuerza el compromiso con la cultura y el arte como vehículo para contar historias que conecten y emocionen al consumidor final".