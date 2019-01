Marzà aboga por reeditar el Botànic "con los equilibrios que sea" para "evitar el crecimiento de la derecha más extrema"

Publicado 29/12/2018 12:14:34 CET

Cree que "no tiene sentido" airear disputas: "Nunca se me ha escuchado hablar o discutir políticas públicas de un compañero"

VALÈNCIA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación e integrante de Compromís, Vicent Marzà, ha considerado que el Gobierno del Botànic --que conforman el PSPV y la coalición y apoya Podemos-- "debe continuar con los equilibrios que sea" porque sus políticas "son las mejores para cohesionar la sociedad y evitar el crecimiento de la derecha más extrema".

Así lo ha aseverado el titular de Educación, Investigación, Cultura y Deporte del Ejecutivo valenciano al ser preguntado por las próximas elecciones autonómicas y si, de cara a esos comicios, los socios del Pacte del Botànic deberían estar más unidos y no discutir entre ellos.

Marzà se ha mostrado convencido de que "no hay peligro de fagocitación" entre las diferentes formaciones, que "han demostrado en estos más de tres años una voluntad que está por encima de los partidos".

"El Botánico ha de continuar, con los equilibrios que sea, no pasa nada, porque son las mejores políticas para cohesionar la sociedad y evitar el crecimiento de la derecha más extrema construyendo una sociedad más unida y diversa", ha declarado el conseller, que ha apostillado: "No tengo ninguna duda, ni me lo planteo; por encima de todo está el Botànic y por encima del Botànic están las personas que viven y que quieren al País Valencià".

Marzà ha señalado que Compromís, socialistas y Podem tienen diferentes visiones en algunos temas, lo que es "bueno" pero ha añadido que "no tiene ningún sentido" airear disputas. "Nunca se me ha escuchado hablar o discutir políticas públicas de un compañero, no tiene ningún sentido, hay suficientes valores en positivo del gobierno y de las personas y los partidos que lo conformamos para explicar las diferencias sin entrar a discutir o tirar por tierra lo que hace el contrario", ha razonado Marzà, que ha remachado: "Hay que hacer todo para que la gente viva mejor más allá de los partidos".

"EL ÚNICO CAMINO, TRABAJAR JUNTOS"

En la misma línea, ha apostado por "poner en valor la capacidad transformadora de las políticas públicas que está llevando acabo el Consell y el único camino es trabajar juntos".

A su juicio, el actual gobierno de la Generalitat "ha roto dos grandes mitos a su favor: el de que la derecha gestiona mejor lo económico, cuando lo que hace es malgastar y quebrar, y el de que la izquierda no se entiende y solo discute".

"Decían que no duraríamos y estamos aprobando el cuarto presupuesto con mayor normalidad que gobiernos de un solo color y con una relación personal, formal y política que nadie pensaba. Estamos demostrando que es posible gobernar con diversidad, que es la realidad de la vida", ha concluido.