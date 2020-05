Marzà sobre la desescalada educativa: "Hay plan A, B, C y D"

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha avanzado que se van a invertir más de tres millones de euros en la compra de material de protección e higiene de cara al retorno a las clases tras el paréntesis por la pandemia de coronavirus. Sobre la desescalada educativa, ha recalcado que la Generalitat tiene estudiados "todos los escenarios" y ha aseverado: "Hay plan A, B, C y D".

Marzà, que ha comparecido en la Diputación Permanente de Les Corts para exponer de las medidas adoptadas por su departamento ante la crisis de la Covid-19, ha emplazado al logro de consensos, que se están trabajando en la Conferencia Sectorial de Educación --con el Ministerio y las CCAA-- para exponer el plan de retorno.

"No haremos declaraciones públicas para generar incertezas, las haremos con hechos. Más allá de si estamos de acuerdo o no con el Ministerio, estamos trabajando todos los escenarios para que, en el momento en que se concrete, se pueda ejecutar. Necesitamos esa responsabilidad colectiva, no ir liando, porque nos jugamos mucho y estamos intentando construir esas certezas donde toca y como toca y lo estamos trasladando al Ministerio y en la Conferencia Sectorial", ha argumentado.

"Les emplazo a que, en el momento en el que tengamos las certezas, las podamos trabajar y hablemos para seguir construyendo consensos", ha dicho a los grupos parlamentarios.

Desde la oposición, se ha acusado al conseller de "no tener plan" para regresar a las aulas y se ha reclamado que se hagan test a toda la comunidad educativa. La diputada 'popular' Beatriz Gascó ha calificado de "vergonzoso que no tengan ya un plan encima de la mesa", al tiempo que ha acusado a Marzà de "no hablar con nadie de la comunidad educativa de la desescalada y estar trasladando inseguridad".

"Su problema --ha continuado-- se llama Partido Socialista, con un plan nada fiable sanitariamente porque no le van a permitir hacer test, que es la única medida para hacer una desescalada en condiciones. Usted decide si quiere seguir haciendo de correveidile del PSOE".

Por parte de Ciudadanos, Merche Ventura ha instado a proporcionar instrucciones claras, mientras que la representantes de Vox, Llanos Massó, también ha reclamado la realización de test y ha considerado que la Generalitat "no tiene plan B, al igual que Pedro Sánchez, y así le va".

Marzà ha incidido en que se va a hacer una inversión de más de tres millones de euros en compra de material de protección e higiene recomendado por Sanidad. "Los materiales de protección se adaptarán a la realidad de cada etapa educativa y se están adquiriendo en su práctica totalidad a empresas valencianas", ha dicho el conseller, que ha ironizado con que "ahora todos somos epidemiólogos" y ha recalcado que el material que recomienden las autoridades sanitarias "estará a disposición de los centros".

"LA ÚNICA COMUNIDAD QUE NEGOCIA INSTRUCCIONES"

En el turno de réplica ha rechazado los reproches por no hablar con la comunidad educativa: "Somos la única comunidad que ha negociado las instrucciones con el conjunto de la comunidad educativa, estamos en continuo diálogo", ha defendido.

Y ha finalizado: "No voy a trasladar a la ciudadanía supuestas propuestas. Dejemos de hacer politiqueo para hacer política, política de sentarse y hablar".