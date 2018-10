Marzà sobre la queja de Cs por la ausencia del castellano en infantil: "A veces parece que estemos en 'El Mundo Today'"

Publicado 10/10/2018 12:17:50 CET

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha lamentado, preguntado por la queja que ha presentado Ciudadanos (Cs) en la Sindicatura de Greuges para denunciar que un 20 por ciento de colegios públicos que oferta Infantil no dan "ni una sola palabra de castellano", que "a veces hablamos de cosas serias y a veces parece que estemos en el 'Mundo Today'".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios, durante su visita a las obras del Pati Obert del IVAM después de que Cs presentase este pasado lunes una queja en la Sindicatura de Greuges para denunciar que el 20% de los colegios públicos que ofertan educación infantil no dan "ni una sola palabra de castellano". Según la formación naranja, se incumple de esa manera la legislación estatal que impone al menos el 25% de las horas en castellano.

"A veces hablamos de cosas serias y a veces parece que estemos en el Mundo Today", ha ironizado el conseller, que ha considerado que se pierde de vista cuál es el objetivo de las políticas lingüísticas impulsadas por su departamento: "Que los niños aprendan todas las lenguas", no que "estudien en una determinada lengua".

"Es lo que hemos dicho en muchas ocasiones, para aprender tres lenguas, que es lo que nosotros queremos, valenciano, castellano e inglés, los profesionales saben lo que deben hacer. Nosotros hemos pedido a las universidades cómo se hace y eso es lo que hemos autorizado, y lo hemos autorizado de acuerdo con una ley que tuvo mayorías cualificadas en Les Corts", ha subrayado.

En esta línea, ha destacado que "hace poco, tan solo unas semanas" la Conselleria expuso su modelo lingüístico en Bruselas: "Nos llamó la Comisión Europea para explicar como una experiencia de buenas prácticas, precisamente, el plurilingüismo valenciano, nuestra apuesta por el aprendizaje de lenguas".

"BIEN TRANQUILOS"

Vicent Marzà ha incidido en que en su departamento son "referentes a nivel europeo y crítica de los que quieren ir hacia detrás". No obstante, ha asegurado que están "bien tranquilos", porque saben que la "apuesta clara es que los niños sepan tres lenguas".

"Para hacerlo posible, lo debemos hacer de la forma que es pedagógicamente necesaria. Por tanto, sinceramente, no me preocupan nada esas críticas, porque a nosotros lo que nos preocupa es que los niños aprendan, no hacer polémicas partidistas como hace alguno siempre centrado en eso simplemente", ha zanjado