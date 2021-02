Archivo - Cvurus.- Marzà respecto a que la semana de Magdalena sea o no lectiva: "La propuesta debe emanar del Consell Escolar"

CASTELLÓ, 17 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha asegurado este miércoles respecto a que la semana de las fiestas de la Magdalena sea o no lectiva -tras suspenderse las mismas por la pandemia- que la propuesta tiene que emanar del Consell Escolar Municipal.

Marzà se ha pronunciado así en una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la rectora de la UJI al ser preguntado por la petición de "sensibilidad" que ha lanzado la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, a la Conselleria de Educación para que la semana de la Magdalena sea lectiva.

Según ha explicado el conseller, "el posicionamiento de la Conselleria es muy claro, pues se está hablando de días lectivos o no lectivos locales, que no son una decisión que toma la Conselleria de forma habitual". "Nosotros lo que hacemos es marcar el calendario escolar de forma general y cada municipio, en su Consell Escolar, pide que determinados días que son facultad de cada municipio sean lectivos o no, y eso varía cada año", ha añadido.

"Los municipios toman las decisiones así, y de hecho nosotros autorizamos o no la propuesta que emana del Consell Escolar. Hay municipios que han cambiado los festivos locales, se ha reunido el Consell Escolar, lo ha aprobado y se ha llevado la petición a la Conselleria y lo hemos autorizado", ha aclarado.

Según ha apuntado Marzà, "es una decisión en la que necesitamos que emane del Consell Escolar una propuesta de los días lectivos que son festividad local, y decidir si es lectivo o no ha de ser en función de un criterio sanitario".

"Aprobaremos lo que nos diga el Consell Escolar Municipal, y pensamos que lo lógico sería que hubiera un criterio emanado de la Conselleria de Sanidad para que se tomen decisiones en función de las necesidades reales de la situación epidemiológica de cada momento", ha subrayado.

CONSERVATORIO

Respecto a la construcción del conservatorio de Castelló, Marzà ha explicado que todas las instituciones coinciden en que es "prioritaria", y ha indicado que no tiene ninguna comunicación en la que se diga que no se ha de trabajar en la línea de ahora en los solares frente a los juzgados.

"Queremos seguir avanzando y hemos pedido una reunión con la alcaldesa para hablar del conjunto de las necesidades educativas de la ciudad de Castelló", ha anunciado el conseller, quien ha añadido que el dinero para el conservatorio está previsto y se hará "de la forma más rápida posible". En este sentido, ha apuntado que podría construirse a través del Plan Edificant.