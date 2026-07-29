Más de 100 ONG rechazan la prioridad nacional en los presupuestos del Consell: "No representa a la sociedad valenciana"

Imagen de una manifestación - TANA CASTRO

VALÈNCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Valenciana de ONGD, que agrupa a 110 organizaciones de cooperación internacional, expresa su rechazo a que la etiqueta de 'prioridad nacional' se incorpore a los presupuestos autonómicos para 2026 y a las políticas de la Generalitat, a petición de Vox y con el voto a favor del PP para anteponer a los españoles en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda.

"Eslóganes como el de 'prioridad nacional' no representan el sentir de la sociedad valenciana, una sociedad tolerante, acogedora, que defiende los derechos humanos y que ha demostrado con creces su solidaridad ante cualquier crisis", manifiesta la plataforma en un comunicado.

Según recuerda, "lo vimos con la dana, pero también en otras muchas emergencias alrededor del mundo, como la acogida de las familias que huían de la guerra en Ucrania, con el genocidio en Gaza o, más recientemente, con las personas afectadas por los terremotos en Venezuela".

A partir de ahí, las ONGD valencianas advierten que el planteamiento de 'prioridad nacional' "introduce una división injusta entre personas de primera y de segunda en función de su origen, estigmatiza a determinados colectivos, alimenta la confrontación social y cuestiona el principio de que los derechos fundamentales y la dignidad humana son universales".

Por contra, subrayan que la prioridad de las administraciones públicas debe ser la defensa de la dignidad humana, la garantía del bienestar para el conjunto de la sociedad y el respeto al derecho de toda persona a buscar una vida mejor.

EXIGEN POLÍTICAS EFICACES, NO DISCURSOS QUE "ENFRENTAN"

Además, defienden que las dificultades sociales necesitan políticas públicas eficaces, justas e incluyentes, "no discursos que enfrenten a quienes comparten situaciones de precariedad o vulnerabilidad".

Y recalcan: "Restringir las políticas sociales bajo la premisa del origen o la nacionalidad no supone eliminar privilegios, sino recortar la protección de personas que ya enfrentan mayores obstáculos y agravar su exclusión".

"El acompañamiento y las políticas de inclusión permiten que las personas en situación de vulnerabilidad desarrollen sus capacidades, construyan proyectos de vida dignos y participen plenamente en la vida social, comunitaria y económica de nuestro territorio. Una sociedad que protege e incluye a quienes atraviesan mayores dificultades es una sociedad más cohesionada, segura y democrática para todas las personas", concluyen.