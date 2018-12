Más de 120.000 internautas conectaron el sábado en streaming con las competiciones de eSports del DDXperience en Elche

Publicado 16/12/2018 18:04:33 CET

ALICANTE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jornada del sábado en el Centro de Congresos de Elche, que durante los últimos tres días ha acogido el evento organizado por Distrito Digital de la Comunidad Valenciana con la denominación DDXperience, ha superado este sábado sus previsiones más optimistas con aproximadamente 120.000 internautas conectados durante la jornada.

Así, y según ha informado la Sociedad Parques Temáticos de la Comunitat Valenciana en un comunicado este domingo, en torno a 120.000 internautas se conectaron a lo largo de la jornada del sábado con cualquiera de las actividades desarrolladas en el entorno del encuentro Esports y Gaming que desde el viernes se celebra en pleno centro de Elche.

En diversos momentos de las retransmisiones a través de Facebook también se han contabilizado hasta 3.600 internautas que de forma simultánea han seguido en directo la evolución de las diferentes competiciones o exhibiciones.

Las dos horas largas que el laureado youtuber y jugador de FIFA DJMariio pasó en el Centro de Congresos junto a cientos de fans, con algunos de los cuales ha jugado y retransmitido en directo varios partidos de fútbol, fueron argumento más que suficiente para que una inmensa fila de seguidores rodeara la instalación y tomaran la plaza.

Junto a las grandes cifras de asistencia virtual se sitúa también un nuevo récord de afluencia física al Centro de Congresos puesto que casi 4.000 personas se dieron cita este sábado en las diferentes actividades, desde los torneos a las exhibiciones o la zona freegaming.

No obstante, y según apuntan desde la organización, DJMariio ha sido, "sin duda, el espectáculo de referencia que ha abarrotado el auditorio, e incluso ha duplicado su audiencia en la segunda parte de su actuación en el photocall de la plaza al atender a unos 800 jóvenes y no tan jóvenes que, por cuestiones de aforo y seguridad, no pudieron acceder al espectáculo en vivo dentro del Centro de Congresos".

Por su parte, El streaming de LoL (League of Legends) realizado durante la mañana del sábado, ha tenido una audiencia de más de 2.200 personas concurrentes de media; esto quiere decir que esta cifra son las personas que lo vieron en directo simultáneamente, mientras que el total

acumulado de audiencia a lo largo del día para este juego ha superado las 60.000 personas.

Los youtubers ToBBALINK, Knekro, Olliez y Anikilo, que atrajeron a más de 800 jóvenes en sus distintas intervenciones y que se convirtieron en "verdaderas estrellas", sobre todo para los más jóvenes que vibraron con sus intervenciones en 'Fortnite' desde el patio de butacas donde no cesaron los gritos de ánimo, así como el reparto de camisetas y obsequios para los presentes.

Todos los ídolos de los jóvenes posaron más tarde con sus seguidores en el photocall de la plaza donde han podido inmortalizar su paso por DDxperience.

PONENCIAS Y PRESENTACIONES

Una de las ponencias más destacadas de la jornada por parte de la organización ha sido la titulada 'El aprendizaje y el juego como medio. Los Esports como un medio para transmitir valores'. A lo largo de su intervención, Guillem Bellido, director de proyectos de GGTech y Allende Olarte, Community Manager de GGTech, señalaron que los Esports "deben convertirse en una herramienta de apoyo a la motivación de los estudiantes y a la metodología pedagógica, pero también cómo una adecuada gestión del juego contribuye a promover los valores intrínsecos de la competición, no solo en este entorno sino también de la vida en general".

Bellido ha señalado que los deportes electrónicos, pueden utilizarse para mejorar la integración en los entornos educativos, y para facilitar la implicación y la participación entre los profesores y los alumnos, y así contribuir a despertar vocaciones tecnológicas. En esta dirección ha tenido lugar una de las ponencias del día, y en la que Antonio Cavero, Modelador 3D, ha explicado que, "la mejor forma de cuidar a tus hijos respecto a los videojuegos es educarles en la responsabilidad".