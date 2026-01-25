'Más de 16.000 personas 'rugen' junto a Fito & Fitipaldis en el Roig Arena de València

Fito, En El Roig Arena De València - MAO

VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 16.000 personas llenaron anoche el Roig Arena de València para "rugir" junto a Fito & Fitipaldis, que desplegaron un repertorio con sus nuevos y viejos éxitos, informa la organización.

Las entradas para el único concierto de la banda en el Roig Arena estaban agotadas desde hace meses. Tras varios años sin pisar la capital del Turia, el grupo recaló en el recinto valenciano en el marco de su 'Aullidos Tour 25/26', una gira que combina las composiciones de su octavo disco, 'El monte de los aullidos', con los himnos que han marcado a varias generaciones.

La actuación arrancó con una gran lona en la que se dibujó la inconfundible silueta de Fito Cabrales, con su boina, gafas y guitarra tan características. La respuesta del público fue inmediata. Sin necesidad de artificios, el primer acorde de 'A contraluz', tema incluido en su nuevo disco, abrió una noche que pronto viajó hasta 2004 con 'Un buen castigo'.

El primer gran momento de euforia colectiva llegó pronto, cuando Fito se arrancó a cantar su archiconocido 'Por la boca vive el pez', un tema mediante el que alude a la música como una necesidad vital. Durante unos minutos más, mientras sonaba 'Me equivocaría otra vez', el tiempo parecía detenido en 2006, aunque pronto regresó al presente con 'Los cuervos se lo pasan bien'.

Acompañado por seis músicos, Fito & Fitipaldis demuestran que no necesitan recargos visuales ni grandes efectos especiales. En la sobriedad y, sobre todo, con un buen directo, buenos músicos y buenas composiciones, les basta y les sobra para conquistar tanto a aquellas generaciones que han crecido con sus primeros discos como a muchos jóvenes que se habían aprendido de principio a fin todas las canciones.

Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando Fito interpretó 'A quemarropa', una de sus canciones más personales que trata del amor incondicional que siente por sus hijos. Posteriormente, ofreció varias canciones del nuevo disco, como 'El monte de los aullidos', 'Volverá el espanto' y 'Cielo hermético'.

La recta final del concierto quedó reservada para los clásicos imperecederos. La energía se multiplicó al llegar 'La casa por el tejado', seguida por 'Soldadito marinero', que el Roig Arena coreó.

Fito también recuperó 'Entre dos mares', un tema de Platero y Tú, desatando la nostalgia más pura entre los fans de largo recorrido. Como cierre, regaló el ya imprescindible 'Antes de que cuente diez'.