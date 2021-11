Más de 1.700 agentes de la Guardia Civil, drones y perros para velar por la seguridad del Gran Premio de Motos en Cheste

VALENCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.700 agentes de la Guardia Civil velarán por la seguridad del Gran Premio de Motos de la Comunitat Valenciana que se celebra en Cheste (Valencia) este fin de semana y para el que Renfe ha programado un dispositivo especial de transporte con una oferta de 137 trenes con parada en la estación del Circuit.

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia, Luis Felipe Martínez, y el teniente coronel jefe interino de la Comandancia de Valencia, José Celdrán Blaya, han presentado esta viernes el dispositivo especial de seguridad que se celebrará los días 12,

13 y 14 de noviembre.

El Instituto Armado ha incrementado en torno a un 10% los efectivos respecto a otros años y el despliegue llegará a más de 1.700

efectivos integrados por guardia civiles de las secciones de Tráfico, Seguridad Ciudadana y otras especialidades.

El subdelegado ha indicado que en el dispositivo participará también el Grupo Acción Rápida de la Guardia Civil, conocido como el GAR, que

sería la primera en actuar en caso de cualquier incidente de seguridad tanto en el circuito como en la población de Cheste. Están dotados de 4 equipos para la reacción directa ante cualquier amenaza, en el que están encuadrados elementos con capacidades transversales, operadores de drones, guías caninos con un perro de intervención y miembros del equipo táctico de Respuesta y Rescate que aporta la capacidad de Sanidad Táctica y Tiradores de Precisión.

En caso de producirse un incidente con múltiples víctimas, el dron aportaría capacidad de observación, el perro dotaría de capacidad de neutralización de la amenaza y, los elementos de Respuesta y Rescate aportarían la primera asistencia sanitaria en la zona en la que haya sucedido el incidente.

Además, el GAR cuenta con un equipo antidrones con el fin de detectar información sobre cualquier dron en un radio de 5 kilómetros -el modelo, número de serie y las coordenadas geográficas donde se encuentra, así como dónde está ubicado el piloto-.

De los efectivos desplegados por la Guardia Civil, la mayoría estarán en las diferentes zonas del Circuit como los accesos y diferentes carreteras. Mientras, más de 500 agentes velarán por la seguridad en el municipio de Cheste, donde una vez acabados los entrenamientos, se concentran la mayoría de aficionados.

Además, los controles de carreteras se desplegaran no sólo en la Comunitat Valenciana, sino también en otros puntos de toda España por donde se prevé que pasen aficionados que acudan hasta el Gran Premio de MotoGP.

PRUDENCIA Y RESPONSABILIDAD

El subdelegado del Gobierno ha subrayado que el dispositivo se justifica en tres necesidades: el orden público, la seguridad ciudadana y la seguridad vial, teniendo en cuenta el nivel 4 de alerta terrorista así como las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19. La Guardia Civil ha pedido e a los aficionados que atiendan todas las indicaciones de los agentes, que incrementen la prudencia, responsabilidad y precaución en la carretera a la hora de acudir al

Gran Premio de Moto GP, así como las medidas de prevención e higiene.

El Instituto Armado también cuenta con el sistema Alercop para el evento del Gran Premio de Motociclismo de Cheste, desde el cual los usuarios que descarguen la app (alercop.es), pueden recibir avisos de seguridad de cualquier hecho ilícito, en tiempo real desde el recinto y sus inmediaciones, al Centro Operativo de la Guardia Civil.

En la realización de las pruebas intervendrán 63 efectivos entre Jefe de Explotación, operadores CGT, Técnicos de circulación, técnico de sistemas, responsables de comunicación, mantenimiento y operarios. Dos Helicópteros de las bases de Valencia y Madrid, dotados con sistema Pegasus de Captación de Infracciones y Transmisión de imágenes en directo al Centro de Gestión de Tráfico de Levante.

Habrá drones con transmisión de imagen a tiempo real, se instalarán 2.200 unidades de conos para ordenaciones especiales y un plan especial de señalización en 114 Paneles de Mensaje Variable y Cartelería

Orientativa adicional.

También se contará con cerca de 500 Equipos ITS en carretera (Cámaras de vigilancia del tráfico sistemas de reconocimiento automático de matrículas, radares, PMV, ETD, etc), 13 vehículos de transporte del Cartelería y Conos y apoyo técnico para equipos

ITS así como 5 furgonetas de apoyo técnico para equipos ITS.