Más de 200 músicos de cuatro sociedades actúan en el XLVII Certamen Provincial de Bandas de Castellón

XLVII Certamen Provincial de Bandas de la Diputación de Castellón - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón se ha convertido este sábado en el epicentro musical de la provincia con la celebración del XLVII Certamen Provincial de Bandas de la Diputación de Castellón, un evento musical que ha congregado a más de 200 músicos, de cuatro sociedades musicales.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha acompañado a las bandas de música durante la jornada y ha sido testigo del "alto nivel interpretativo sobre el escenario". "Cada banda ha demostrado la calidad artística que caracteriza a nuestras sociedades musicales", ha asegurado.

El Certamen Provincial de Bandas ha sido "un escaparate para el talento consolidado" de las bandas de música de Castellón y este sábado volvió a evidenciar el "gran nivel artístico" de las sociedades musicales de la provincia. "Las cuatro bandas hicieron del certamen una auténtica celebración de la música y de la cultura", ha subrayado el diputado provincial.

"REFLEJO DEL ENORME ESFUERZO"

En este sentido, el responsable del área de Cultura ha felicitado a los músicos y directores de las bandas participantes por "el trabajo, la dedicación y el compromiso" que hay detrás de cada actuación y ha destacado que el certamen fue "un reflejo del enorme esfuerzo que realizan durante todo el año".

"Tenemos en las bandas de música de nuestra tierra la mayor expresión cultural que vertebra toda la provincia y cada edición del certamen confirma que contamos con agrupaciones que destacan por su calidad y su dedicación", ha resaltado Clausell.

Así, cada una de las bandas ha interpretado un pasodoble de un compositor de la provincia de Castellón (no puntuable), la obra obligada correspondiente a su sección y una obra de libre elección. Las piezas de obligada interpretación fueron las siguientes: en Segunda, la obra elegida ha sido 'L'Ataifor de Fadrell' de Josep Pla Moltó; en Tercera, las bandas participantes han tocado 'Bivalcadim' de Enrique Cárcel Villalba; y en Cuarta, 'Historias de la antigua Untía' de David Rivas Domínguez.

Estas piezas, a excepción de 'Historias de la antigua Untía', son las que resultaron ganadoras del II Concurso de Composición para Banda Sinfónica de la Diputación de Castellón y la Fsmcv.

Las bandas que han participado en Cuarta Sección fueron la Asociación Musical Talense, de Tales (que ha obtenido el segundo premio), y la Unión Musical Artanense, de Artana (que se ha hecho con el primer premio y la mención de honor). En Tercera Sección, la Associació Musical Filarmònica Rossellense, de Rossell, mientras que, en Segunda Sección, la Unión Musical de Vilafranca. También han obtenido el primer premio y la mención de honor.

El Diploma de Honor a la mejor interpretación de una obra libre de compositor valenciano ha sido para la Unión Musical Artanense, de Artana, mientras que la mención honorífica al director de banda de música ganador de la presente edición del certamen, al haber resultado ganador de al menos tres certámenes provinciales a lo largo de su trayectoria profesional, ha sido al director Pau Monfort Pitarch.

AYUDAS ECONÓMICAS

Todas las bandas han recibido una ayuda a la participación que ha sido de 6.300 euros en la Sección Segunda, y 5.600 y 4.400 euros respectivamente para el resto de secciones. Además, las bandas de música que han conseguido la mención de honor han recibido una cantidad económica de 2.500 euros. Al respecto, Alejandro Clausell ha señalado que "invertir en las bandas de música es invertir en cultura y en identidad provincial".

En este sentido, el diputado de Cultura ha mostrado el "compromiso" del Gobierno Provincial con la promoción de la música de banda. Un compromiso "firme y real" que queda reflejado en el aumento de la aportación por sociedad musical participante.

"Las bandas de música son un pilar esencial de nuestra cultura y, con este refuerzo de las ayudas, reconocemos su labor, su dedicación y su contribución al enriquecimiento cultural de toda la provincia", ha concluido Clausell.