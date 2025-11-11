Más de 2.000 atletas participarán en la XI Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas en Alicante

Presentación de la XI Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.000 atletas, entre los que también hay practicantes de la marcha nórdica y andarines, participarán el domingo 23 de noviembre en la XI Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas en la ciudad de Alicante, bajo el lema 'Nuestro reto, la esperanza'.

La prueba, con carácter popular, se disputará sobre una distancia de cinco kilómetros en un circuito urbano con salida a las 10.00 horas y meta en el estadio de atletismo Joaquín Villar, según ha explicado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

La iniciativa está organizada por Grupo Brotons y la promueven la Asociación Cáncer de Páncreas (Acanpan), la Asociación Española de Pancreatología (Aespanc) y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG).

En el marco de esta conmemoración, la fachada del Ayuntamiento de Alicante estará iluminada de color violeta en la noche del jueves 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Páncreas, según ha explicado el consistorio.

El vicealcalde y concejal de Deportes, Manuel Villar, ha resaltado este martes que "la conjunción entre deporte y solidaridad se vuelve a poner de manifiesto en torno a una dolencia que provoca casi 8.000 muertes al año en España".

Por su parte, Enrique de Madaria, promotor de la prueba y subdirector científico del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), ha recordado que "la recaudación conseguida en las diez ediciones anteriores ha llegado a 1,2 millones".

Según ha precisado el doctor, estas tienen como objetivo "conseguir becas que ayuden a los científicos nacionales a seguir investigando sobre una enfermedad que va en aumento". La entrega de la décima edición de las becas Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo, dotada cada una de ellas con 200.000 euros, se realizó la pasada semana en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid.

HORARIOS E INSCRIPCIONES

La carrera comenzará a las 10.00 horas. Cinco minutos después, lo harán los participantes en la marcha nórdica; a las 10.10 horas, los andarines, y, finalmente, a las 12.00 horas, los infantiles. Las cuotas solidarias están fijadas en 13 euros, salvo las infantiles (hasta 14 años), que se han fijado en cinco euros.

Además, habrá distintos premios por categorías. La recogida de dorsales y camisetas está prevista el sábado 22 de noviembre, entre las 10.00 y las 13.00 horas, en la clínica Quirón Salud, en Vistahermosa, ubicada en el número cuatro de la calle Cruz de Piedra. Igualmente, el día de la carrera se podrán recoger desde las 08.30 horas en el estadio de atletismo y los infantiles hasta las 10.00 horas de la mañana. Las inscripciones se pueden formalizar en carreracancerpancreas.es y se ha habilitado una fila cero para donaciones de entidades y particulares en esta misma web.

La carrera se va a disputar en Alboraya (Valencia), Burgos, Alicante, Madrid, Villamartín de Valdeorras (Orense) y Ávila. En las diez ediciones anteriores, participaron 73.106 atletas que recorrieron un total de 424.463 kilómetros, según ha recalcado el consistorio alicantino.