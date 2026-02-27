Más de 24.400 personas asisten en las tres últimas semanas a conciertos en el Palau de la Música de València

Orquesta de València - REMITIDA PALAU MÚSICA VALÈNCIA

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24.406 personas han asistido en las últimas tres semanas a los distintos conciertos de la programación de temporada del Palau de la Música de València, tanto sinfónicos como extraordinarios, y de otras formaciones invitadas, según ha informado el ayuntamiento de la ciudad en un comunicado.

Asimismo, ha detallado que las visitas de Sokolov, la London Symphony, Andras Schiff, Sinfonia Varsovia con Zukerman o en cámara el Cuarteto Casals, Capella de Ministrers y conciertos y solistas de la Orquesta de València han registrado llenos absolutos.

Por otro lado, desde el consistorio han destacado que la Orquesta de València visitará este fin de semana el Auditorio Nacional de Música de Madrid, donde participará en el Ciclo Sinfónico de la OCNE --Orquesta y Coro Nacionales de España--.

Serán tres conciertos que se celebran esta viernes, a las 19.30 horas; este sábado, a la misma hora, y el próximo domingo, a las 11.30 horas. Todos ellos estarán dirigidos por el titular de la formación sinfónica valenciana, Alexander Liebreich, y actuará como solista destacado el violinista armenio Sergey Khachatryan.

En el programa, que abarca desde el clasicismo hasta el romanticismo tardío alemán, figura la obertura de 'La capricciosa corretta' de Vicente Martín y Soler, el 'Concierto para violín' de Johannes Brahms y 'Así habló Zarathustra', de Richard Strauss.

El director del Palau de la Música de València, Vicente Llimerá, ha asegurado que "actuar en la principal sala sinfónica del país tras 22 años de ausencia, con las entradas agotadas para los tres conciertos, constituye un reconocimiento al nivel artístico de la formación musical" valenciana "y una oportunidad estratégica para proyectar el nombre de València en el ámbito cultural nacional".

Esta invitación, ha añadido, "sitúa a la Orquesta de València en el circuito de las grandes orquestas españolas y refuerza su posicionamiento institucional".

Desde que debutó el 13 de octubre de 1989, la Orquesta de València ha tocado en diez ocasiones en el Auditorio Nacional. La última fue en 2004. En esas ocasiones ha tocado bajo la batuta de maestros como Manuel Galduf, Alexander Anisimov, Helmuth Rilling y Carlo Rizzi, con los solistas al piano Joaquín Soriano, Jonathan Gilad y Dezso Ranki, y con los cantantes líricos Juraj Hurny, Kolos Kóvats, María Bayo y Thomas Quasthoff.

PROYECCIÓN EXTERIOR

La proyección exterior continuará el próximo mes de abril con el debut de la Orquesta en el Musikverein de Viena, "una de las salas más emblemáticas del mundo y referencia histórica del repertorio sinfónico europeo", ha resaltado el Ayuntamiento de València.

Llimerá ha manifestado que esta presencia internacional "consolida la estrategia de proyección del Palau de la Música y de su orquesta titular", además de reforzar "el papel de la institución como embajadora cultural de València en los principales escenarios europeos".

El director del Palau ha subrayado que "la combinación de alta asistencia en el Palau, la participación en la programación de la OCNE en Madrid y la próxima actuación en Viena evidencian un momento de especial impulso para la institución". "El Palau de la Música de València continúa así desarrollando una temporada marcada por la ambición artística, la apertura a nuevos públicos y la proyección nacional e internacional de su actividad cultural", ha afirmado.