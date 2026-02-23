Más de 300 disparos de 100 comisiones llevarán la pirotecnia estas Fallas 2026 a todos los barrios de la ciudad

Archivo - Mascletà - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 comisiones falleras de los 26 sectores de la ciudad realizarán más de 300 espectáculos pirotécnicos durante las Fallas de 2026, tanto nocturnos como diurnos, de manera que harán llegar la pirotecnia estas fiestas "a todos los barrios de la ciudad" de València.

Se trata de uno de los elementos "más representativos y tradicionales de las fiestas de la ciudad", según ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado, en el que ha resaltado que el calendario pirotécnico "continúa su expansión por todos los barrios y pedanías", desde la voluntad de la corporación municipal de ofrecer una programación "descentralizada y próxima para todos los valencianos y valencianas, así como las personas que visitan la ciudad".

Las actividades programadas incluyen las 'mascletaes' organizadas por numerosas comisiones falleras en los barrios, la 'despertà' de cada día, los castillos de fuegos artificiales y espectáculos nocturnos con música, los tradicionales 'correfocs' o propuestas como las tituladas 'Pólvora a la Vespra' o 'Pólvora a la Mar', entre otras muchas.

Por su parte, el concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha reivindicado la apuesta "firme y decidida" por la pirotecnia: "No hablamos únicamente de los grandes espectáculos de la plaza del Ayuntamiento, sino de una política clara de impulso, dignificación y descentralización real de la actividad pirotécnica en toda la ciudad. Hoy podemos afirmar con orgullo que la pirotecnia vive uno de sus momentos más dinámicos dentro de la fiesta".

El edil ha subrayado que esta "descentralización real fortalece la fiesta, impulsa al sector pirotécnico valenciano y permite que cada comisión sea protagonista de su propio espectáculo". "Estos datos no son solo cifras; son el reflejo de una fiesta viva, participativa y descentralizada por todos los barrios. Es la prueba de que la pólvora ya no se concentra en un único punto, sino que late en cada rincón de València, llevando la emoción de las Fallas a todos los vecinos y vecinas", ha asegurado. "Las Fallas son de todos y la pólvora, también", ha agregado.

"HAY QUE TENER MUCHO MORRO"

Sin embargo, el concejal de Compromís Pere Fuset ha denunciado, en declaraciones remitidas a los medios, la "apropiación del PP de la pirotecnia de las comisiones falleras" y ha asegurado que el equipo de gobierno que lidera María José Catalá "está literalmente a dos notas de prensa de decir que han inventado la pólvora". "Hay que tener mucho morro para vender en una nota de prensa la descentralización de la pirotecnia después de haber suprimido, con su llegada al gobierno, los espectáculos pirotécnicos organizados por el Ayuntamiento en los barrios", ha replicado.

Así, ha acusado al consistorio de apropiarse de los disparos realizados por las comisiones falleras, "que solo cuentan como apoyo municipal con la subvención creada por el gobierno de Compromís para proteger la pirotecnia como patrimonio de la humanidad, igual que se hizo con las sociedades musicales", ha reivindicado. Y ha señalado que frente a una oposición "responsable que sabe reconocer los aciertos, fiscalizar los errores y ser propositiva" está un PP "sobreactuado y que utiliza de manera descarada para su autobombo político la fiesta de todas y todos".

Además, ha afeado al PP que se "olviden" de recordar "que fueron ellos quienes suprimieron las 'mascletaes' y castillos programados en los barrios por el propio Ayuntamiento, que descentralizaban la fiesta y enviaban un mensaje al vecindario de toda la ciudad de que la fiesta también era suya". "Y por su innegable fracaso en patrocinios, se ha perdido la posibilidad de realizar actos pirotécnicos singulares que también ayudaban en esta descentralización, como por ejemplo las 'mascletaes' verticales conmemorativas que se disparaban en una Marina que ahora vive de espaldas a la fiesta y a la ciudad", ha añadido.

Con todo, ha pedido al PP y a Ballester que "bajen un poco los humos" y que "trabajen para recuperar recursos económicos que ahora salen del bolsillo del vecindario y dejen de apropiarse del esfuerzo de falleros y falleras y de la fiesta de todas y todos".