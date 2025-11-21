Más de 360 personas son asesoradas por Cruz Roja para recuperar el empleo que la dana les arrebató

Más de 360 personas afectadas por la DANA, asesoradas por Cruz Roja para recuperar el empleo que la riada les arrebató - CRUZ ROJA

VALÈNCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha atendido desde el pasado verano a un total de 368 personas que directa o indirectamente perdieron su trabajo tras la dana en 68 de las localidades afectadas el pasado año en la provincia de Valencia, en especial al sur.

Se trata de la segunda fase del plan de la organización humanitaria para revitalizar el sector empresarial y, en este caso, el empleo en la provincia y en las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 229 fallecidos.

En una primera fase, dentro del plan de recuperación de Cruz Roja para la dana a tres años vista iniciado el pasado enero, la entidad ha apoyado hasta ahora a más de 2.600 microempresas con ayudas por valor de más 12,5 millones de euros.

En una segunda fase, desde el pasado verano, la organización combina ese apoyo a las microempresas --prevé llegar hasta 3.300-- con la reinserción en el mercado laboral de personas que de forma súbita se vieron sin trabajo ni ingresos tras la dana.

Una docena de estas personas concluyeron el curso de manejo de carretillas industriales (teórico y práctico) que Cruz Roja ha impartido en las instalaciones de la empresa Grúas Alcarria de Alzira, con obtención de certificación profesional de operador de carretillas elevadoras. Algunos de los participantes perdieron en la dana su trabajo y su única fuente de ingresos tras el desbordamiento del Magro a su paso por Algemesí.

Durante el último mes, Cruz Roja en Algemesí formó a 36 personas en cursos de carretillero (11), manipulación de alimentos (13) y encajado de producto alimentario (12). Impartido por Apro Formación Valencia, el curso se integra en un conjunto de formaciones con las que, junto a la de manipulación de alimentos y la de colocación de producto en cajas, la entidad busca ampliar las posibilidades de contratación de estas personas en cualquiera de las actividades económicas ligadas a la industria, la agricultura, la hostelería o el cuidado de personas con movilidad reducida, tanto en la comarca de La Ribera como en el resto de localidades afectadas, en las que muchas personas precisan reciclarse a nivel profesional para acceder a un nuevo puesto de trabajo.

Es el caso de Dennis, de 35 años, casado y con dos hijos, que trabajaba en un matadero de la zona y que tenía que entrar a trabajar a las dos de la madrugada el día de la dana. Tras obtener su certificación para carretillero, Dennis se muestra esperanzado: "Me beneficia mucho al abrírseme así muchas puertas entre las empresas que precisan trabajadores con esta capacitación, tanto a mí como a los compañeros que están hoy aquí".

Cruz Roja mejorará en próximos meses su oferta de cursos, ofreciendo también un certificado profesional en instalación y mantenimiento de ascensores y equipos fijos de elevación y transporte, de los que hay una alta demanda en el mercado laboral, tanto general como en las localidades que resultaron afectadas.

MÁS DE 115 MILLONES RECAUDADOS

La dimensión de la catástrofe y el impacto social y económico que causó la dana llevó a Cruz Roja a hacer un llamamiento para recoger donativos para la emergencia. Actualmente, el total de donativos recogidos supera los 115 millones de euros, de los que 58,7 se recibieron de empresas, fundaciones y entidades de la sociedad civil y el resto de particulares.

En la Comunitat Valenciana, cerca de 500 entidades donantes confiaron en la organización humanitaria para ofrecer su ayuda a las víctimas de la dana. Gracias a esas donaciones, Cruz Roja ha proporcionado ayuda económica a más de 24.800 familias y ha apoyado la reapertura de más de 2.600 empresas que solicitaron acceso a las ayudas (3.300 identificadas), entre otras muchas acciones.

Desde la puesta en marcha del plan, más de 6.400 personas han podido recuperar ya sus medios de vida y más de 10.800 son beneficiarias indirectas de las ayudas a empresas en 25 localidades de la provincia.

Cruz Roja, en coordinación con las administraciones locales y con la Generalitat y con el apoyo de Caixa Popular, puso en marcha un sistema de entrega de tarjetas monedero personalizadas, por un importe medio de 1.200 euros cada tarjeta, sujetas a unos determinados criterios de vulnerabilidad y que permiten a las personas hacer uso de ellas de manera autónoma y priorizando sus necesidades básicas.

En general, gracias a las donaciones y con su plan de respuesta a tres años, Cruz Roja quiere facilitar una recuperación eficiente, más allá de las ayudas materiales propias de la emergencia, contribuyendo a fortalecer y estimular el comercio, la economía local y a regenerar la economía valenciana, recuperándola lo antes posible a niveles similares a fechas anteriores a la dana.