Más de 4.000 personas participan en las actividades de la XVII Bienal Internacional de Cerámica de Manises

Más de 4 000 personas asisten a las actividades de la XVII Bienal Internacional de Cerámica de Manises - AYUNTAMIENTO MANISES

VALÈNCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XVII Bienal Internacional de Cerámica de Manises (Valencia) ha recibido a más de 4.000 personas durante los casi tres meses de actividades y exposiciones además de la celebración del certamen de cerámica, organizada por el Museo de Cerámica de la localidad.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, las exposiciones han sido las actividades que más público han congregado, con un total de 1.848 personas que han pasado por la Sala 'Els Filtres' para conocer la exposición central de la Bienal Internacional.

La muestra ha reunido alrededor de medio centenar de obras seleccionadas entre las 486 propuestas presentadas por 345 artistas y diseñadores procedentes de 49 países. Entre ellas se encontraban las piezas premiadas en las categorías de Cerámica Artística y Diseño de Producto Cerámico.

Por su parte, la exposición 'La forma como consecuencia', de Juan Ortí, instalada en la sala Mumaf del edificio El Arte, ha recibido a 1.324 personas. Ortí fue el ganador del Premio Ciutat de Manises de Cerámica Artística en la edición de 2024 y presentó en esta muestra una selección de su trabajo reciente.

También 780 personas han visitado 'Formas de la naturaleza y arrecife', la exposición de Carlos Martínez-Mediero montada en la Sala Ceramista Gimeno de la Casa de Cultura. El diseñador recibió en 2024 el Premio Ciutat de Manises en la categoría de Diseño de Producto Cerámico.

TODOS LOS PÚBLICOS

Además de las tres exposiciones, la Bienal ha desarrollado entre abril y julio un programa de conferencias, encuentros profesionales, cine y visitas guiadas que ha permitido abordar la cerámica desde el arte, el diseño, la investigación y la innovación.

La programación comenzó en la Escola d'Art i Superior de Disseny de València con una sesión PechaKucha dedicada a la relación entre cerámica, diseño e innovación. El encuentro incluyó una mesa redonda sobre el patrimonio gráfico cerámico y la presentación de diferentes proyectos contemporáneos.

El Centre del Carme de Cultura Contemporánea (CCCC) acogió posteriormente el encuentro Carmen Calvo y Miquel Navarro, a través de la cerámica, una conversación en torno a la presencia de este material en la trayectoria de dos figuras "fundamentales" del arte contemporáneo valenciano.

La dimensión internacional estuvo presente en la conferencia dedicada al proyecto Arabia Art Department Society, celebrada en la Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises con la participación de Heini Riitahuhta y Selina Vienola. La actividad planteó un diálogo sobre arte, diseño y cerámica contemporánea a partir de esta iniciativa desarrollada en Helsinki.

La programación incluyó también una charla con el ceramista Juan Carlos Iñesta, fundador de Domanises, en el Museo de Cerámica de Manises, así como dos sesiones de proyecciones del Festival de Cine Cerámico de Manises, Cicema, celebradas en el Auditori Germanies.

A estas propuestas se sumaron ocho visitas guiadas gratuitas conducidas por la ceramista Ana Illueca durante los meses de mayo y junio. Los recorridos permitieron al público conocer las obras seleccionadas y premiadas, así como las exposiciones de Juan Ortí y Carlos Martínez-Mediero, desde una perspectiva "especializada y accesible".

GANADORES

Entre las piezas expuestas en la Sala 'Els Filtres', los visitantes pudieron admirar el primer Premio Ciutat de Manises de Cerámica Artística, dotado con 8.000 euros, que fue concedido a Manuel Barreiro por 'Soma reflejado', una obra inspirada en la arquitectura del cuerpo humano y en las estructuras microscópicas que hacen posible la vida.

El segundo premio de esta modalidad, dotado con 4.000 euros, recayó en Rafaela Pareja por 'La nube'. En la categoría de Diseño de Producto Cerámico, Anette Leegaard y Alexandru Murar, integrantes del estudio danés Studio Skuret, recibieron el Premio Ciutat de Manises por 'Donut'.

La edición reconoció también a Wang Zhaojing con el Premio Ciutat de Vénissieux para menores de 35 años por 'Wood', mientras que Alejandra Hermida obtuvo la residencia artística de la Fundación Museo de Montelupo por 'Anima'. Marta Armada recibió la primera residencia artística concedida por Lladró por 'Beyond boundaries' y el jurado otorgó una mención de honor a Liu Danhua por 'Hoja marchita'.