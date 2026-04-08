Más de 500 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional velarán por la seguridad en la Santa Faz de Alicante

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda (c), preside la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad de la Romería de la Santa Faz de 2026 - EUROPA PRESS

ALICANTE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha celebrado este miércoles una reunión de coordinación para ultimar el dispositivo de seguridad de la tradicional Romería de la Santa Faz. La cita, que se celebrará este año el 16 de abril, contará con un despliegue de alrededor de 550 efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, ha presidido el encuentro, que ha contado con la presencia de representantes del instituto armado y el cuerpo policial, la Unidad Adscrita a la Comunitat Valenciana, los ayuntamientos implicados, policías locales, la Conselleria de Sanidad, el Servicio Provincial de Costas y Cruz Roja, entre otros organismos.

El objetivo de este despliegue de seguridad es "garantizar la seguridad de los miles de peregrinos que participan cada año en esta cita", según ha indicado la Subdelegación en un comunicado.

La Policía Nacional movilizará más de 220 agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, incluidos los Grupos de Atención Ciudadana, los Grupos Operativos de Respuesta y las Unidades de Prevención y Reacción.

Este despliegue se realizará en coordinación con los efectivos de los distritos Centro y Norte, así como con el refuerzo de unidades procedentes de Elche y Benidorm (Alicante), medios aéreos, Brigada Móvil y Unidad de Caballería.

Por su parte, la Guardia Civil desplegará más de 310 efectivos distribuidos entre los días en que se desarrolla el dispositivo de seguridad para velar por la seguridad en el entorno del Monasterio de la Santa Faz, así como en las principales vías de acceso, recinto ferial y áreas costeras. Además, el Subsector de Tráfico establecerá controles preventivos de alcohol y drogas en distintos puntos estratégicos.

El dispositivo se verá reforzado con la participación de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunitat Valenciana, así como por agentes de la Policía Local de Alicante, de Sant Joan d'Alacant y de El Campello.

En el ámbito de la prevención y la sensibilización, el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant instalará un Punto Violeta en la avenida de Alicante, en la esquina con Ausiàs March, mientras que el consistorio alicantino habilitará otro en la Playa de San Juan, en la avenida de Niza, entre Países Escandinavos y Bruselas, con el fin de ofrecer "atención" ante "posibles situaciones de violencia de género" y promover "entornos seguros".

Pineda ha señalado que la Romería de la Santa Faz es "muy importante" para toda la provincia y ha aseverado que las administraciones trabajan de forma coordinada para que se desarrolle "con total normalidad y seguridad".

Asimismo, ha destacado "la colaboración ejemplar entre cuerpos de seguridad, instituciones y servicios de emergencia", que permite dar "una respuesta eficaz a un evento de estas características", según el subdelegado.

"RESPONSABILIDAD CIUDADANA"

Finalmente, Pineda ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad ciudadana" y ha pedido a todos los asistentes que sigan "las indicaciones de los servicios de seguridad" y que contribuyan a mantener "un ambiente festivo y seguro para todos".

Tras la reunión, el subdelegado del Gobierno en Alicante ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación que también habrá un dispositivo sanitario para atender a todas las personas que puedan tener "algún problema", si bien ha incidido en que cree que será "un día de éxito" para la ciudad.