Más de 53.900 personas de la Comunitat Valenciana recibieron una prestación por nacimiento y cuidado de menor en 2025

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado en 2025 un total de 53.970 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, con un gasto imputado a presupuestos de 372,56 millones de euros en el conjunto del año, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Estas ayudas se repartieron entre 24.624 prestaciones reconocidas al primer progenitor y 29.346 al segundo.

Por provincias, Valencia concentró la mayor parte de las ayudas, con 29.301 prestaciones y más de 208,8 millones de euros de gasto, seguida de Alicante, con 18.393 prestaciones y 120,1 millones, y Castellón, con 6.276 prestaciones y 43,7 millones.

Por otro lado, las excedencias por cuidado de hijos, menores acogidos o familiares han aumentado un 8,67% en Comunitat Valenciana en 2025, con un total de 5.953 permisos. De estas excedencias, 5.022 han sido para mujeres y 931 las ostentan hombres. Hay 475 excedencias más que en 2024.

Las excedencias han disminuido en Castellón un 3,23%, con 629 excedencias, y se han disparado un 9,32% en Valencia y un 11,63% en Alicante, con 3.098 y 2.226, respectivamente.

Con estos datos, la Comunitat Valenciana es la quinta autonomía con mayor número de excedencias por cuidado y ha registrado en el último año la tercera subida más pronunciada.

En el conjunto de España, la Seguridad Social ha tramitado en 2025 un total de 524.714 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, en lo que supone un incremento de 11,1% respecto al año anterior. Del conjunto, 241.903 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 282.811 al segundo progenitor, normalmente el padre.

El gasto en la prestación por nacimiento y cuidado de menor entre enero y diciembre ha alcanzado los 3.880,8 millones de euros. En 2024, esta cifra se situó en 3.613,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,4%. La media de tiempo de tramitación de esta prestación ha sido en este último ejercicio de 8 días.

Por comunidades autónomas, el mayor número de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor se ha registrado en Andalucía (97.224), Cataluña (93.262), Madrid (86.465) y la Comunitat Valenciana (53.970).

La duración media de las prestaciones activas por nacimiento y cuidado de menor en 2025 ha sido de 111 días de media, con apenas tres días de diferencia entre hombres y mujeres. Un dato que se acerca a la corresponsabilidad, ya que el año anterior los hombres disfrutaban, de media, una semana menos.