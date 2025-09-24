Más de 70 propuestas persiguen "acercar la ciencia" en la Nit de la Investigació de 2025 en la UA

Más de 70 propuestas persiguen "acercar la ciencia" en la Nit de la Investigació de 2025 en la UA - UA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 24 septiembre 2025 14:31

   ALICANTE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Nit de la Investigació de 2025 de la Universidad de Alicante (UA) celebrará una nueva edición este viernes en el campus de Sant Vicent del Raspeig y en el Museo de la Biodiversidad (Mubio) de Ibi (Alicante) con más de 70 propuestas con las que "acercar la ciencia al público, emocionarlo y remover las conciencias de quienes liderarán el futuro desde la investigación".

   Este acto busca consolidarse como "el principal evento de divulgación científica de la institución académica" y cuenta con experimentos, talleres científicos, actuaciones de teatro y cuentacuentos, observaciones meteorológicas y astronómicas, juegos de realidad virtual y un concierto con estructuras de piedras.

   Así, la edición de este año dará comienzo este viernes a las 11.00 horas en la escultura 'Dibuixar l'espai', donde la rectora de la UA, Amparo Navarro, dará la bienvenida a los más de 2.800 de estudiantes de centros de enseñanza de toda la provincia que participan este año bajo previa inscripción, según ha informado la institución académica a través de un comunicado.

   En la inauguración del evento también estará la vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica, María Jesús Pastor Llorca, junto a otras autoridades académicas. De esta manera, el campus de la UA estará abierto con la Nit de la Investigació a estudiantes de centros de secundaria y formación profesional inscritos previamente hasta las 14.00 horas.

   El evento será de libre acceso con actividades para todos los públicos desde las 18.00 horas y al anochecer, en las proximidades de la Torre de Control, los asistentes "podrán observar el universo" mediante telescopios.

   Además, habrá 45 estands que incluyen una ruta sobre botánica, lanzamiento de cohetes y diferentes espacios expositivos, como el proyecto 'Los sonidos de las piedras' y la exposición del sistema solar, con planetas hinchables a escala y asteroides en tres dimensiones ubicados en la zona central del campus, alrededor del Reloj de Sol de la Escuela Politécnica Superior, el Hangar, la Torre de Control y el edificio de Rectorado.

   Por otro lado, el Mubio de la UA en Ibi ofrece la visita guiada titulada 'Ciencia a oscuras en el Mubio: la otra cara de la biodiversidad', que incluye un taller divulgativo de observación de insectos y un concurso entre los asistentes.

   Además, este sábado se llevará a cabo una jornada de limpieza de basuras en la playa de Les Llomes de Reixes en El Campello (Alicante), junto a una actividad de ciencia ciudadana para "concienciar sobre esta problemática ambiental", con plazas limitadas y bajo previa inscripción. Los participantes saldrán en autobús a las 09.30 horas desde el campus de la UA.

"FERIA DE LA CIENCIA"

   El pasado año, alrededor de 14.000 visitantes "disfrutaron" de la Nit de la Investigació de la UA y "aprendieron de una forma lúdica" aspectos relacionados con disciplinas como física, química, biología, genética, robótica, óptica, ciencias del mar, ecología y biodiversidad, entre otras disciplinas.

   La producción de esta "feria de la ciencia" involucra a más de 700 personas, entre personal investigador, estudiantes y personal técnico de la UA, y está organizada por el Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica, a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) UA Divulga.

   La Nit de la Investigació de la UA cuenta también con el respaldo de la Fundación para la Ciencia y Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

