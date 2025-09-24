Más de 70 propuestas persiguen "acercar la ciencia" en la Nit de la Investigació de 2025 en la UA - UA

ALICANTE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Nit de la Investigació de 2025 de la Universidad de Alicante (UA) celebrará una nueva edición este viernes en el campus de Sant Vicent del Raspeig y en el Museo de la Biodiversidad (Mubio) de Ibi (Alicante) con más de 70 propuestas con las que "acercar la ciencia al público, emocionarlo y remover las conciencias de quienes liderarán el futuro desde la investigación".

Este acto busca consolidarse como "el principal evento de divulgación científica de la institución académica" y cuenta con experimentos, talleres científicos, actuaciones de teatro y cuentacuentos, observaciones meteorológicas y astronómicas, juegos de realidad virtual y un concierto con estructuras de piedras.

Así, la edición de este año dará comienzo este viernes a las 11.00 horas en la escultura 'Dibuixar l'espai', donde la rectora de la UA, Amparo Navarro, dará la bienvenida a los más de 2.800 de estudiantes de centros de enseñanza de toda la provincia que participan este año bajo previa inscripción, según ha informado la institución académica a través de un comunicado.

En la inauguración del evento también estará la vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica, María Jesús Pastor Llorca, junto a otras autoridades académicas. De esta manera, el campus de la UA estará abierto con la Nit de la Investigació a estudiantes de centros de secundaria y formación profesional inscritos previamente hasta las 14.00 horas.

El evento será de libre acceso con actividades para todos los públicos desde las 18.00 horas y al anochecer, en las proximidades de la Torre de Control, los asistentes "podrán observar el universo" mediante telescopios.

Además, habrá 45 estands que incluyen una ruta sobre botánica, lanzamiento de cohetes y diferentes espacios expositivos, como el proyecto 'Los sonidos de las piedras' y la exposición del sistema solar, con planetas hinchables a escala y asteroides en tres dimensiones ubicados en la zona central del campus, alrededor del Reloj de Sol de la Escuela Politécnica Superior, el Hangar, la Torre de Control y el edificio de Rectorado.

Por otro lado, el Mubio de la UA en Ibi ofrece la visita guiada titulada 'Ciencia a oscuras en el Mubio: la otra cara de la biodiversidad', que incluye un taller divulgativo de observación de insectos y un concurso entre los asistentes.

Además, este sábado se llevará a cabo una jornada de limpieza de basuras en la playa de Les Llomes de Reixes en El Campello (Alicante), junto a una actividad de ciencia ciudadana para "concienciar sobre esta problemática ambiental", con plazas limitadas y bajo previa inscripción. Los participantes saldrán en autobús a las 09.30 horas desde el campus de la UA.

"FERIA DE LA CIENCIA"

El pasado año, alrededor de 14.000 visitantes "disfrutaron" de la Nit de la Investigació de la UA y "aprendieron de una forma lúdica" aspectos relacionados con disciplinas como física, química, biología, genética, robótica, óptica, ciencias del mar, ecología y biodiversidad, entre otras disciplinas.

La producción de esta "feria de la ciencia" involucra a más de 700 personas, entre personal investigador, estudiantes y personal técnico de la UA, y está organizada por el Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica, a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) UA Divulga.

La Nit de la Investigació de la UA cuenta también con el respaldo de la Fundación para la Ciencia y Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.